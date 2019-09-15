На Николаевщине на территории частного домовладения загорелась хозпостройка – огонь перебросился и на сам дом

Фото - иллюстрация Вечером в пятницу, 13 сентября, в Снигиревке произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 22:25 на пункт связи 24-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре хозяйственных зданий, крыши жилого дома, запасов твердого топлива и дров на территории частного домовладения по улице Братская.

Пожарные двумя отделениями прибыли по указанному адресу и установили площадь пожара, которая достигла 100 квадратных метров. Направив усилия на его тушение и защиту расположенных рядом жилых домов, в 23:12 сотрудники ГСЧС локализовали пожар и в 00:30 его ликвидировали, причина возгорания устанавливается. Привлекалось две единицы техники и шесть человек.

Дополнительно привлекалась аварийная бригада «Николаевоблэнерго», сотрудники полиции.

Напомним, что в Ольшанском произошел пожар на цементном заводе «Дикергофф».