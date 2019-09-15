В Николаеве проходят учения тактической авиации – летчики отработали уничтожение условных целей

В Николаеве на аэродроме Кульбакино продолжается летно-методический сбор с экипажами тактической авиации Воздушных сил.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Летчики наносят удары по воздушным и наземным целям. К сбору привлечены все роды авиации Воздушных сил, а также курсанты выпускного курса Харьковского Национального университета Воздушных сил, которые будут сдавать государственные экзамены. Учения находятся на личном контроле командующего Воздушными силами ВСУ, летчика-снайпера, генерал-полковника Сергея Дроздова.

Напомним, что ранее николаевские морские летчики на учениях тренировались уничтожать подводную лодку противника.