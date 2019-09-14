«Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой», - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость наладить в стране полный кинопроцесс: от съемок и дистрибьюции до развития кинотеатров.

Об этом сообщает глава государства на своей странице Facebook.

Он отметил, что у Украины есть большой потенциал в киноиндустрии.

«Неисчерпаемый креатив, идеи, герои, истории и вдохновение - у многих украинских мастеров качественные кинопроекты уже давно вырисовывались в воображении. Остается только снимать и показывать их миру.» - сообщил Зеленский.

Он добавил, что власть должна наладить весь кинопроцесс – от съемок до дистрибьюции и развития кинотеатров, чтобы украинский кинематограф вышел «в мир».

Он напомнил, что на текущей неделе парламент предварительно одобрил законопроект о «rebates» (законопроект №1058 о государственной поддержке кинематографа).

«Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Итак, наши кинопроизводители получат неоценимое - международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции. Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две замечательные вещи - снимать кино и жить», - отметил глава государства.

Зеленский поздравил украинцев с Днем украинского кино, добавив, что ждет «захватывающие киноновинки уже в ближайшем будущем».

«Создадим украинское кино вместе!» – призвал президент.

Отмечается, что ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День украинского кино. Кроме того, во вторую субботу сентября отмечается День Города Николаева, которому в этом году исполнилось 230 лет.