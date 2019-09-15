Из школ нужно убрать советский негатив и страх, который сковывает потенциал детей, - министр образования Украины

Украинская школа переняла советские негативы, и отношения в ней основаны чаще всего на страхе. От этого наследия стоит избавиться.

Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад, сообщает «Цензор.НЕТ».

- Обычная украинская школа – это школа, которая, к сожалению, переняла на себя все те негативы, которые были в советской школе. Это система, которая очень часто построена на страхе, который пронизывает абсолютно все отношения: учитель – ученик, учитель – директор, родитель – директор, директор – министерство. Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, то мы не сможем говорить о счастливых, успешных гражданах, - сказала глава Минобразования.

Новосад отметила необходимость дать детям возможность самим выбирать предметы, а также спрашивать их мнение относительно прослушанных предметов. При этом она подчеркнула, что Украина должна продолжать уже начатую реформу образования.

- Наша задача – сделать эти изменения необратимыми, развить их не только на начальную школу, а и на старшую и т.д. - резюмировала министр.

Напомним, ранее новый министр образования призвала ускорить реформу средней школы.