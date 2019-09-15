Президент наградил орденом и присвоил почетное звание николаевским тренеру и директору спортшколы

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню физической культуры и спорта отметил государственными наградами 13 украинских тренеров и раздал звание заслуженных еще 27. Среди них есть и двое николаевцев.

Об этом свидетельствует указ №696/2019, опубликованный на сайте главы государства, сообщает «НикСпорт».

За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность Президент постановил наградить орденом княгини Ольги третьей степени тренера-преподавателя Центра олимпийской подготовки по приоритетными видам спорта Наталью Боровскую.

Также Владимир Зеленский присвоил почетное звание заслуженного работника физической культуры и спорта Украины директору областной детско-юношеской спортивной школы физкультурно-спортивного общества «Спартак» Валентине Шереметьевой.

Напомним, что ранее Президент Украины наградил орденами николаевских спортсменок, завоевавших медали на Европейских играх.