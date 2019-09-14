НАБУ открыло дело против экс-директора госконцерна «Укроборонпром» Букина

Павел Букин Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим генеральным директором концерна «Укроборонпром» Павлом Букиным.

Об этом сообщают «Украинскі Новини» со ссылкой на источник в НАБУ.

Дело было открыто еще тогда, когда Букин занимала должность гендиректора «Укроборонпрома».

Уголовное производство начато 7 августа по статье 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверное информации при подаче декларации. Обстоятельства дела не уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин за несколько недель до увольнения переписал устав оборонного гиганта «Укрспецэкспорт», практически выведя его из-под контроля Госконцерна.

Отметим, что согласно СМИ Букин фигурировал в скандале связанным с Гладковским о хищении средств на «Укроборонпроме».