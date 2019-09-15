Празднование Дня города в Николаеве прошло без нарушений общественного порядка

Около 50 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию 230-летней годовщины со дня основания Николаева, обошлось без нарушений общественного порядка.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, в субботу, 14 сентября, в Николаеве весь день отмечали День города. Торжественные мероприятия закончились большим концертом на Соборной площади.

По информации управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Николаевской области, в мероприятиях приняли участие около 50 тысяч граждан.

«Чтобы обеспечить публичную безопасность жителей и гостей города и не допустить возникновения конфликтных ситуаций, за правопорядком в этот вечер следили правоохранители в составе пеших патрулей, автопатрулей и групп быстрого реагирования. Сотрудники патрульной полиции обеспечили перекрытие дорог к местам проведения торжеств и контролировали состояние соблюдения водителями правил дорожного движения. Благодаря принятым превентивным мерам День города в Николаеве прошел спокойно. Нарушений общественного порядка не допущено», – говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что и в воскресение, 15 сентября, буду в усиленном режиме следить за общественным порядком.