В NASA показали новое фото Сатурна, сделанное телескопом Hubble

Телескоп Hubble сделал новый снимок Сатурна, на котором зафиксировал детали кольцевой системы планеты.

Об этом сообщило NASA.

«Снимок телескопа этого года показывает, что сильный шторм, который был на снимке 2018 года, исчез. Появляются мелкие штормы», — говорится в заявлении агентства.

Изображение показывает, что кольцевая система Сатурна направлена в сторону Земли. В агентстве подчеркнули, что на снимке можно рассмотреть подробную структуру колец.

Отмечается, что неизменным остался шторм на северном полюсе планеты, который называют Гексагон Сатурна.

Напомним, ранее космический телескоп TESS открыл свою самую маленькую экзопланету.