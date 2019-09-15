На Нобелевскую премию мира выдвинули вождя бразильского племени

Вождя бразильского племени каяпо Раони Метуктире выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает Reuters.

Фонд Дарси Рибейро официально предложил кандидатуру вождя Раони Норвежскому Нобелевскому комитету.

Раони является защитником окружающей среды и выступает за сохранение амазонских лесов. 89-летний руководитель племени стал известным после участия музыканта Стинга в одной из его кампаний по защите окружающей среды.

Он ищет помощь, чтобы остановить волну пожаров в амазонских лесах и обвиняет в распространении огня президента Бразилии Жаира Болсонару.

Напомним, ранее были названы лауреаты «Шнобелевской премии», которую вручают за самые глупые научные исследования.