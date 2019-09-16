«Поможет решить проблему пробок»: В Германии прошли успешные испытания летающего такси-беспилотника

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В субботу, 14 сентября в немецком Штутгарте удачно провели испытания двухместного беспилотника - волокоптера. 

Об этом в Twitter сообщил технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Беленс, передает DW.

Отмечается, что данный полет стал первым совершенным в крупном европейском городе. Волокоптер-такси на тяге электро двигателей кружил около музея Mercedes-Benz на протяжении четырех минут. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было.

Председатель правления автоконцерна Daimler Ола Каллениус, присутствовавший на мероприятии, выразил убежденность в том, что волокоптер-такси поможет решить проблему пробок.

Daimler принимает участие в проекте, в рамках которого планируется, что в будущем волокоптер будет управляться автономно, без вмешательства человека. Глава компании Volocopter Флориан Ройтер (Florian Reuter) рассчитывает через два-три года получить разрешение на использование волокоптеров в качестве такси.


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Роман Свиридов

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русскийобщество