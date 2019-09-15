«Защита слабых — дело сильных»: Николаев присоединился к «Всеукраинскому маршу за животных»

В воскресенье, 15 сентября, Николаев присоединился к «Всеукраинскому маршу за животных», который одновременно прошел еще в 24 городах Украины.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Марш стартовал от проспекта Центрального и прошел по улице Соборной до Каштанового сквера. Участники держали в руках плакаты с призывами к гуманности, против эксплуатации животных в цирках, дельфинариях, фотоуслугах и прочих развлечениях. Некоторые пришли на марш со своими домашними любимцами.

Во время марша колонна также скандировали «Нет издевательствам над животными», «Николаев — за гуманность», «Мех — кровавое жлобство», «Защита слабых — дело сильных».

После того, как все участники дошли до Каштанового сквера, перед ними выступила глава зоозащитной организации «Феникс» Елена Бардан.

— Мы против того, чтобы жестокость была нормой. Мы против того, чтобы животных использовали. Мы против того, чтобы животные были просто для заработка. Давайте сделаем так, чтобы права тех, кто не может сказать за себя, отстаивали те, кто сильнее, – подчеркнула она.

По окончанию акции, все желающие подписали петицию о защите прав животных, после чего из всех городов, где прошел «Марш за животных», передадут Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как отмечают организаторы, которыми выступили зоозащитная организация UAnimals и ЗОО «Феникс», основными требованиями петиции являются: