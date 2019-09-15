«Защита слабых — дело сильных»: Николаев присоединился к «Всеукраинскому маршу за животных»

В воскресенье, 15 сентября, Николаев присоединился к «Всеукраинскому маршу за животных», который одновременно прошел еще в 24 городах Украины.
Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».
Марш стартовал от проспекта Центрального и прошел по улице Соборной до Каштанового сквера. Участники держали в руках плакаты с призывами к гуманности, против эксплуатации животных в цирках, дельфинариях, фотоуслугах и прочих развлечениях. Некоторые пришли на марш со своими домашними любимцами.
Во время марша колонна также скандировали «Нет издевательствам над животными», «Николаев — за гуманность», «Мех — кровавое жлобство», «Защита слабых — дело сильных».
После того, как все участники дошли до Каштанового сквера, перед ними выступила глава зоозащитной организации «Феникс» Елена Бардан.
— Мы против того, чтобы жестокость была нормой. Мы против того, чтобы животных использовали. Мы против того, чтобы животные были просто для заработка. Давайте сделаем так, чтобы права тех, кто не может сказать за себя, отстаивали те, кто сильнее, – подчеркнула она.
По окончанию акции, все желающие подписали петицию о защите прав животных, после чего из всех городов, где прошел «Марш за животных», передадут Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как отмечают организаторы, которыми выступили зоозащитная организация UAnimals и ЗОО «Феникс», основными требованиями петиции являются:
- запрет использования животных в цирках и дельфинариях, запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
- запрет создания и функционирования притравочных станций;
- отказ от использования живых животных для экспериментов и др;
- развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
- запрет пушных ферм;
- содействие к прекращению деятельности живодеров-догхантеров;
- прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;
- внесение диких животных естественного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины;
- четкое определение права собственности на животное и лишения такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности;
- содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.