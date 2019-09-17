На Северном полюсе весной 2020 года откроют отель

Финская туристическая компания Luxury Action весной 2020 года откроет на Северном полюсе отель, который будет работать только в апреле.

Об этом сообщает CNN Travel.

В отеле будет 10 номеров, выполненных в виде купола с прозрачным куполом и обогревом. В зависимости от погодных условий отель будут перемещать в наиболее безопасные места.

Двухдневное пребывание на Шпицбергене (норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане на расстоянии 1300 км от Северного полюса), перелет на вертолете на Северный полюс и обратно, ночлег в гостинице, услуги гида, шеф-повара и службы безопасности обойдутся в 95 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что на Северном полюсе зафиксировили рекордно высокую температуру.