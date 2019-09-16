Фестиваль «Янтарная осень» собрал сотни николаевцев вкусно отметить юбилей родного города с группой «ТИК»

День рождения – это чудесный повод порадоваться своим достижениям, испытать гордость за плоды личных трудов и провести время в хорошей компании. Поэтому, свое 230-летие Николаев отмечал несколько дней, и один из них посвятил фестивалю «Янтарная осень» на центральной городской площади.

Об этом сообщает NikLife.

Жители и гости города на протяжении всего воскресенья, 15 сентября, могли насладиться живой музыкой, вкусной едой и ароматным, «родным» пивом.

По случаю юбилея «города на волне» на обновленной Соборной площади пивзавод «Янтарь» устроил праздник для взрослых и детей. Фестиваль включал в себя выступления духовых оркестров, развлекательную программу, посвященную «хмельному» напитку, а также цирковую программу и выход на сцену групп «РИО» и «Веселые стаканчики». Долгожданным хедлайнером вечера стал известный коллектив «ТІК» во главе с солистом Виктором Бронюком.

В течение всего дня сотни николаевцев развлекались на аттракционах, прогуливались по мини-ярмарке с богатыми фудкортами. Сумели гости праздника помериться своими творческими и интеллектуальными способностями. Так, команда участников «Пивного квеста», которые прогулялись по популярным пивбарам и догадались, какой секретный ингредиент добавлял первый николаевский пивовар, унесла с собой в подарок фирменные фартуки и пять ящиков любимого пива.

Подарками побаловали и девушку с самым оригинальным стихотворением в тематику пивзавода. Но, конечно, главным презентом можно считать концерт от самых зажигательных местных музыкантов и «народного любимца» Украины, коллектива «ТІК».

Чтоб подогреть публику перед появлением хедлайнера, группы «РИО» и «Веселые стаканчики» сыграли каверы на композиции, без которых не обходятся хорошие «посиделки». В частности, прозвучали популярные хиты групп «Ляпис Трубецкой», «Леприконсы», «Иванушки Int» и «Звери». Гости танцевали и подпевали музыкантам, но не скрывали своего желания увидеть Виктора Бронюка.

К слову, тот с первых минут на сцене сумел «раскачать» публику и заставил ее пуститься в пляс под песни «Вчителька», «Білі троянди», «Буде щастя» и «Сирожине Пирожине». Фронтмен группы с радостью общался со слушателями и благодарил «Янтарь» за возможность быть здесь. Он отметил, что музыканты очень переживали перед поездкой в Николаев, чтоб погода не испортила праздник, но успели насладиться прекрасными видами и «прекрасными» дорогами.

Всего на площади гуляли сотни жизнерадостных горожан, которые наслаждались атмосферой дня рождения любимого города, и с приятной усталостью отправились после концерта по домам, чтоб с утра продолжить менять свою родину к лучшему.

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Как известно, Николаев 14 сентября отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания. Праздничный концерт на Соборной площади завершился грандиозным салютом.