В следующем году будут снимать приквел «Игры престолов» – сериал о кровавой династии Таргариенов

Наоми Уоттс Летом 2020 года телекомпания HBO начнет работу над приквелом сериала «Игра престолов».

Об этом сообщает «Новое время».

Второй проект расскажет о династии Таргариенов, а его события будут происходить за 300 лет до событий «Игры престолов». Одной из ключевых тем приквела станет гражданская война, которая известна фанам Мартина, как «Танец драконов».

Над сценарием проекта, в основу которого ляжет книга «Пламя и кровь», работает сам Джордж Мартин, а также создатель сериала «Колония» Райан Кондал.

По сообщениям «Variety», одну из главных ролей в приквеле исполнит голливудская актриса, 50-летняя Наоми Уоттс – она исполнит роль «харизматичной аристократки, скрывающей темную тайну». Возможно, она сыграет королеву Рейниру Таргариен, которая возглавляла одну из сторон противостояния во время «Танца драконов». Хотя она может сыграть и роли других королев-Таргариенов – предков Дейенерис.

Напомним, что ранее Джордж Мартин рассказал, как он планирует завершить книжную сагу «Песнь льда и пламени».