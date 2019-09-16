Умер известный николаевский спортивный журналист Юрий Малышев

В Николаеве 16 сентября на 73-м году жизни скончался ветеран николаевской журналистики Юрий Малышев.

Об этом сообщают «Николаевские новости», передает «НикСпорт».

«Еще год назад он мастерски вколачивал шары в бильярдные лузы и играл в настольный теннис на спартакиаде журналистов – за «Николаевские новости». Сыпал шутками, был полон творческих планов. Родные говорят, что он умер с газетой в руках. Подвело большое доброе сердце...» - пишет газета.

В творческом багаже Юрия Малышева тысячи телерепортажей и газетных публикаций, книги о николаевском спорте. По итогам 2017 года Юрий Трофимович получил кубок Ассоциации спортивных журналистов Украины. Он достался ему в номинации «За верность спортивной журналистике». А Национальный олимпийский комитет Украины удостоил его самой ценной награды – кубка «За преданность олимпийскому движению».

Прощание с Юрием Трофимовичем состоится в среду, 18 сентября, в 12.00 в Николаевской БСМП.