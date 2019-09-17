Жительница Николаевщины стала лауреаткой премии «Герой-спасатель года» – ее наградил Президент Украины

Тамила Чернюк Во вторник, 17 сентября, отмечается День Спасателя. По этому случаю, в Мариинском дворце состоялись торжественные мероприятия, в частности награждение лауреатов и лауреаток премии «Герой-спасатель года».

Об этом сообщает NikLife.

За проявление человечности и решительности дипломом акции и ценным подарком была награждена жительница Николаевщины Тамила Чернюк. Ее поздравили лично Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

В январе этого года девушка спасла двоих детей, провалившихся под лед на реке Ингулец в Снигиревке.

В день происшествия восьмилетний Даниил, его десятилетняя сестричка Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед. Девочка в шутку бросила шапку брата в сторону. А когда Даня побежал за ней, лед под ним затрещал и мальчик оказался в ледяной воде в метрах 15 от берега.

Испугавшись за младшего брата, Аня попыталась вытащить его, но сама провалилась в воду. Андрей же стал громко звать на помощь. Живущая невдалеке от берега Тамила Чернюк вовремя заметила детей и бросилась на помощь в одних тапочках и халате. Она приказала им ползти к берегу.

«Я мама двух детей, и даже не могу себе представить, какое горе выпадает на долю родителей, которые теряют своих детей. Мною руководил материнский инстинкт. Без раздумий, так прямо в халате, я бросилась к детям. Только в голове мелькнула мысль смогу потом выбраться сама, потому прокричала Андрею, чтобы звал взрослых. А все промелькнуло очень быстро. У Даниила внешне были признаки переохлаждения, они вдвоем держались ручками за лед, как выяснилось не умеют плавать. Его подсадила первым, а за ним и Аню», – рассказывала тогда спасателям Тамила.

Напомним, в прошлом году николаевский полицейский Андрей Белоус, спасший малыша из ледяной реки, получил нагрудный орден от Авакова.