В Николаеве обсудили создание четырех районов в области вместо 19 – до сих пор решается вопрос с центром одного из них

Во вторник, 17 сентября, в Николаеве эксперты презентовали усовершенствованный вариант административного-территориального уклада районного уровня Николаевской области. Как известно вместо 19 районов намерены создать четыре.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Региональный координатор проекта, глава правления Независимого центра правовых исследований и инициатив Маргарита Трипольская отметила, что целесообразней в Николаевской области было бы создать четыре района вместо 19. Речь идет об укрупненном Николаевском районе с центром в Николаеве, Вознесенский район с центром в городе Вознесенск, Первомайский район с центром в городе Первомайск. По ее словам, до сих пор идет дискуссия касательного центра четвертого района - или Баштанский район с центром в городе Баштанка или же Новобугский район с центром в городе Новый Буг.

При этом планируется создать 33 объединенных территориальных общин, среди них 9 городских, 13 поселковых и 11 сельских.

На сегодняшний день, в Николаевской области на территории 19 районов создано 40 ОТГ из 41. В частности, Маргарита Трипольская отметила, что в Николаевской области этот процесс идет довольно быстро по сравнению с другими, и сейчас наша область занимает 11 место.

— При нынешнем варианте полномочия и функции в пределах одного и того же района дублируются разными институтами власти, также неэффективно тратятся средства районных госадминистраций и соответствующих местных бюджетов на содержание управленческого аппарата. К тому же, не системное и не синхронизированное формирование сети терорганов центральных органов исполнительной власти приводит к тому, что житель одного и того же населенного пункта района для получения каких-либо услуг в каждом межрайонном территориальном подразделении центральных органов исполнительной власти вынужден ехать в разные места области, - отметила Маргарита Трипольская.

Присутствующие члены круглого стола отметили, что в Николаевской области необходимо создать пятый район и соответствующее решение согласовывали депутаты Николаевского облсовета, а именно, что пятым районом станет Очаковский район с центром в городе Очаков. Однако, Министерство регионального развития Украины отклонило такое предложение. В свою очередь, Маргарита Трипольская сообщила, что создать Очаковский район невозможно, ведь там проживает лишь 69 тысяч жителей, в то время как создать район можно при минимальном населении в 150 тысяч человек.

В частности, эксперты отметили, что в случае завершения реформирования до Нового года, местные выборы могут состоятся раньше - весной 2020 года, а не осенью.

Ранее сообщалось, что несколько громад Николаевщины не согласны с планом объединения ОТГ – депутаты решили собрать сессию и рассмотреть всех отдельно.