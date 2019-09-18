В Риме мигрант нашел кошелек с 2 тысячами евро, но вернул его и отказался от награды

Иммигрант нашел в Риме кошелек с 2 тысячами евро наличными (почти 54,5 тысячи гривен). Однако он отнес его в полицию и отказался от награды.

Об этом сообщает «Громадське».

23-летний гражданин Бангладеш Моссан Расаль нашел кошелек на тротуаре 13 сентября.

- Я не знал, какая там сумма, так как не пересчитывал. Я просто отнес все в полицейский участок. Я просто был честным, как меня воспитывали в семье, - сказал Расаль.

По данным полиции, в кошельке были также несколько кредитных карточек, водительские права и личные документы. По ним и нашли владельца денег – это местный бизнесмен. Расаль живет в Риме семь лет и держит маленький киоск. Он отметил, что был бы рад, если бы владелец кошелька стал его постоянным клиентом.

Напомним, что ранее в Николаеве очевидцы задержали грабителя, который отобрал кошелек у женщины.