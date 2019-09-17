В Николаеве женщина наигранно упала перед едущим автомобилем – водитель вовремя среагировал

В Николаеве в переулке Транспортном женщина упала на дорогу перед движущимся автомобилем.

Видео опубликовано в группе вайбера «ДТП и дороги Николаев и область».

Так, на ролике видно, как женщина идёт по обочине дороги. Через несколько секунд она выходит на середину дороги и падает прямо на спину перед автомобилем, который успевает затормозить. На этом запись обрывается.

Напомним, что ранее в Запорожской области депутат облсовета насмерть сбил пьяного голого мужчину, который бросился под колеса его авто.