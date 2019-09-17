В Николаеве женщина наигранно упала перед едущим автомобилем – водитель вовремя среагировал

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В Николаеве в переулке Транспортном женщина упала на дорогу перед движущимся автомобилем. 

Видео опубликовано в группе вайбера «ДТП и дороги Николаев и область».

Так, на ролике видно, как женщина идёт по обочине дороги. Через несколько секунд она выходит на середину дороги и падает прямо на спину перед автомобилем, который успевает затормозить. На этом запись обрывается.

Напомним, что ранее в Запорожской области депутат облсовета насмерть сбил пьяного голого мужчину, который бросился под колеса его авто.

Мила Волкова

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русскийобщество