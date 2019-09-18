Ученые заявили, что голодные люди зачастую принимают менее выгодные решения, чем сытые

Ученые из британского Университета Данди провели исследование и выяснили, что чувство голода заставляет людей принимать менее выгодные решения даже в сферах, которые никак не связаны с пищей.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на журнал «Psychonomic Bulletin & Review».

В исследовании приняли участие 50 испытуемых. Ученые опросили респондентов на тему предпочитаемого вознаграждения, опрос проводился дважды: когда человек был сыт, а потом голоден. В качестве приза выступала пища, прослушивание музыки или деньги.

Подопытным предлагали получить приз сейчас или через некоторое время, но вдвое больше. Сытые респонденты были готовы ждать удвоенную награду в среднем до месяца, но после одного дня голодания испытуемые теряли терпение и были готовы подождать примерно три дня. Результаты исследований также показали, что голод менял предпочтения испытуемых в сферах, которые никак не связаны с едой.

- Данное исследование показывает, что голодные люди при принятии решений становятся более сфокусированными на текущем моменте, - заявляет ученый Бенджамин Винсент.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые случайно изобрели самый черный материал в мире.