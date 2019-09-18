Николаевцев просят не пугаться корабельных гудков и полетов авиации, которые будут сопровождать международную выставку

В пятницу, 20 сентября, в Николаеве пройдет международная выставка, горожан просят не пугаться из-за показательных полетов авиации, которые будут её сопровождать.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

«Международный форум Trans Еxpo Odesa-Mykolaiv» - международная выставка «Судостроение и водный транспорт-2019» пройдет на территории судостроительного завода компании «Нибулон» (Каботажный спуск).

В мероприятии примут участие представители ведущих мировых производителей корабельного оборудования, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, предприятий, учреждений и организаций различных направлений деятельности. Также будут привлечены представители Вооруженных Сил Украины.

«Просим николаевцев принять во внимание! В этот день с 11 до 13 часов судна компании будут подавать громкие звуковые сигналы, кроме того, авиация выполнит показательные полеты. Просим горожан не волноваться и избегать паники» - объяснили в горсовете.

Напомним, что ранее в Николаеве авиацию задействовали в антитеррористических учениях и штурмовик на малой высоте пролетел возле домов.