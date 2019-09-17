Традиция продолжает жить: «Кинбурн арт-Элит-2019» завершен!

И особенно хороша она осенью, во всем уникальном многообразии красок, которое не увидишь в другое время года. Как говорят художники, в осенний сезон Кинбурн привлекает своей тишиной, созерцательностью, сюда приятно сбежать от сутолоки огромных мегаполисов с их бесконечными проблемами.

Именно по этой причине уже много лет подряд я провожу на Кинбурнской косе традиционные осенние пленэры «Кинбурн Арт-Элит» - приглашаю художников, обеспечиваю их доставку катером, проживание, питание и прочее. Как я им говорю в таких случаях: "Ваше дело творить, а моё дело - вас кормить".

За прошедшие годы у нас выработались свои определенные каноны проведения пленэров. Понятно, что личность творческую под шаблон не загонишь, но какие-то общие правила у нас сложились сами по себе. Обычно на косу отправляется не менее десятка художников из Николаева, других городов Украины и зарубежья. Стараемся, чтобы ежегодно тут бывали новые люди, желательно, прежде не знакомые с Кинбурном. Со всей уверенностью могу сказать, что практически каждый из новичков влюбляется в косу, в её, пусть и неброскую, но зато по-своему очаровательную и неповторимую природу. По крайней мере, ни единого раза я не видел недовольства и неприятия, но при этом в позитивном плане Кинбурн никого не оставил равнодушным. Каждый воспринимает его по своему, и принимает исключительно со знаком плюс, на огромном жизненном подъеме.

Каждый из художников за неделю пребывания на косе в среднем пишет около десятка работ и больше. Следовательно, один пленэр - это больше сотни работ. Потом, опять же, по многолетней традиции, мы экспонируем их на "постпленерной" выставке в декабре, в выставочном зале Николаевского городского Дворца культуры на улице Соборной. Так будет и в этот раз.

За прошедшие годы в общей сложности у нас побывало более сотни живописцев, фотохудожников и скульпторов из разных уголков Украины. Также в свое время были гости из России, Казахстана, Молдовы, Сирии, Египта. А работы участников выставки сегодня находятся в коллекциях в ряде стран мира: в той же России, Израиле, США, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Канаде, Италии. Таким образом, коса становится узнаваемой по всему миру, а мы, помимо прочего, занимаемся ещё и популяризацией природных богатств Украины. Согласитесь, что для нашего государства это нужное и очень важное дело.

В нынешнем году организовать пленэр и собрать творческую группу мне помог известный николаевский художник Валентин Меркулов. По его словам, желающих было очень много, но в силу тех или иных обстоятельств поехать смогли далеко не все. В итоге на косе собралось десять человек, включая замечательного фотохудожника Юрия Кошковского, работы которого мы тоже увидим на декабрьской выставке. Украина была представлена мастерами из Николаева и Херсона, кроме них на косе с удовольствием поработали словак и представитель Молдовы.

География мастеров живописи, представленных на пленэрах, с каждым годом расширяется, и это прекрасно. Со своей стороны мы стараемся создать художникам необходимые условия, чтобы жилось им комфортно и сытно, а работалось – легко и интересно. Поэтому мы расселили всех в комфортабельных номерах, кормили по популярной ныне системе "шведский стол", когда каждый может выбрать для себя блюда по своему вкусу, провели экскурсию по косе. Словом, со своей стороны я сделал всё возможное, что пребывание на Кинбурне было запоминающимся и вдохновило на написание настоящих шедевров.

Еще одна многолетняя традиция заключается в том, что по итогам творческой экспедиции каждый художник дарит мне по одной работе. У меня собралась целая коллекция таких работ разных изобразительных жанров и направлений, выполненных в самой разной технике. Я их все бережно храню. Исключение было сделано только однажды: несколько лет назад в зале Николаевского горсовета состоялся благотворительный аукцион картин, а вырученные средства мы передали на лечение легендарному воину-киборгу, бывшему телеоператору НИС-ТВ, а нынче известному общественному деятелю, заместителю министра по делам ветеранов Александру Терещенко. Осенью 2014 года при защите Донецкого аэропорта он получил тяжелое ранение, лишился рук и зрения на один глаз. Но смог пройти через все жизненные испытания, не сломался, и даже удачно построил карьеру. Когда ему было трудно, кинбурнские картины ему помогли. Дай Бог, чтобы мы всегда помогали друг другу в трудную минуту.

И, если уж мы заговорили о Боге, напомню еще об одной важной детали. Как известно, возле нашей базы отдыха "Кинбурн-Элит", где проживают художники во время пленэров, моими скромными усилиями была построена и освящена небольшая часовенка в честь Святого Николая, особо почитаемого православного святого, покровителя путешественников и мореплавателей. В дни пленэра на часовне мы установили памятную доску с посланием потомкам.

Территория вокруг часовни была тщательно благоустроена: здесь разбит парк, высажена газонная трава, установлены две декоративные брички с подсветкой. К слову, брички эти самые настоящие, но очень старые и находились в плохом состоянии. Мы выкупили их у местных жителей, тщательно отреставрировали и использовали в качестве элемента декора в заложенном парке у часовни.

А в следующем году руками одесских мастеров часовня будет расписана фресками. Эскизы будущих росписей уже есть, они касаются, прежде всего, морской тематики. И это естественно, ведь Св. Николай - покровитель моряков, а жители Кинбурна, где в силу природных условий ведение сельского хозяйства крайне затруднено, веками жили в основном за счет рыбного промысла. Так что каждый кинбурянин по сути является потомственным моряком.

Признаюсь, я мог бы сделать для кинбурян намного больше. По соседству с часовенкой я планировал построить музей Кинбурнской косы, где хранились бы и были доступны для бесплатного осмотра всеми желающими коллекции работ с кинбурнских пленэров и другие артефакты, связанные с историей и сегодняшним днем косы. Также здесь предполагалось открыть мастерскую, где художники и скульпторы могли бы работать бесплатно в любое время года.

Для открытия музея я просил у депутатов местного сельсовета выделить всего три сотки земли. Но мне категорически отказали. Такая вот банальная проза нашей жизни. Впрочем, оставим всё это на совести местного сельского головы.

Как бы то ни было, но никто не сможет помешать мне и дальше заниматься популяризацией Кинбурнской косы, прививать людям любовь к её первозданной природе. Мне действительно приятно заниматься такой вот меценатской деятельностью и очень интересно наблюдать за работой художников, как на волне вдохновения их краски ложатся на холст. Мы будем и дальше организовывать на косе пленэры, принимать туристов, обеспечивать их культурный отдых, проводить увлекательные экскурсии. И я глубоко убежден, что всё у нас получится!

Анатолий Дюмин,

Почетный гражданин г. Николаева,

депутат Николаевского городского совета,

член Национального союза журналистов Украины.