В Одессе суд запретил эксплуатировать животных в цирке – это первое такое решение в Украине

Об этом сообщает Hromadske.

Зоозащитники подали иск против одесского цирка после того, как во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных. Они требовали заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования.

На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.

Во время заседания представитель цирка, коммерческий директор Юрий Горлачев, требовал прекращения рассмотрения дела, до окончания рассмотрения другого, которое находится в Приморском суде. Оно также связано с проверками, но судья отказала в ходатайстве.

Фото: Володимир Нечепуренко

После четырехчасового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспекторы говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в «свержении устаревшей цирковой системы».

После того, как решение суда вступит в силу, в спектаклях одесского цирка смогут участвовать только люди.

Ранее сообщалось, что в Одессе на акции против использования животных в цирке произошла потасовка – есть задержанные.

Как известно, министерство экологии разработало законопроект о запрете использования диких животных в цирках. Позже Кабмин одобрил запрет на использование в цирках диких животных.