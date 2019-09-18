«Всем, кто думает запугать меня - ничего у вас не выйдет», - депутат Ивануна заявил, что будет помогать людям в земельных вопросах

Игорь Ивануна (фото из архива) Депутат Николаевского областного совета Игорь Ивануна заявил, что несмотря на угрозы расправы и заявления в полицию со стороны фермеров он и дальше будет помогать людям с земельными вопросами.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По его словам, в последнее время ему поступает все больше обращений от жителей Николаевщины связанных с земельными вопросам, в частности они жалуются на произвол недобросовестных фермеров. Также депутату по просьбе жителей приходится решать вопросы с несвоевременной выплатой арендной платы, самозахватом, махинациями с документами и другие.

Так, одна из жительниц Николаевского района Валентина Минераш рассказала, что несколько лет не могла оформить документы на землю своему сыну и ей помог депутат Игорь Ивануна.

— Четыре года мы не могли оформить и забрать документы, а сейчас благодаря Игорю Владимировичу все документы у нас на руках. И подобных обращений - десятки. Соответственно, горе-фермерам не по нраву, когда их выводят на чистую воду, и отсюда - желание хоть как-то попортить нервы Ивануне. В ход идут грязные методы - заявления в полицию на без какой-либо причины, угрозы расправы, заказные публикации о мнимом рейдерстве, - рассказала Валентина Минераш.

При этом, депутат облсовета Игорь Ивануна отметил, что есть довольно много земельных участков, которые фермеры обрабатывают незаконно.

— К примеру, земельный участок, который перешел в наследство - пока нет на него документов фермер его спокойно обрабатывает и деньги не выплачивает никому. Документы на оформление блокируют и не делают - такое сплошь и рядом. Мои помощники помогают АТОшникам оформлять документы, юристы работают по проблемным вопросам. Хочу сказать всем тем, кто думает запугать меня - ничего у вас не выйдет. Мы помогаем, помогали и будем продолжать помогать людям бороться за их права! - заявил Игорь Ивануна.

Напомним, как 19 июня, жители Николаевского района, сторонники Игоря Ивануны митинговали под зданием Главного управления Нацполиции в Николаевской области против общественной организации «АгроСила» и фермеров, которые, по их словам, незаконным образом забирают земли.

Как известно, ранее николаевские фермеры обвинили депутата Николаевского областного совета от фракции «Батьківщина» Игоря Ивануну в рейдерском захвате земель и подделке документов.

А несколько позже Ивануна заявил, что подал иск на фермеров, которые обвиняют его в рейдерском захвате их земель.