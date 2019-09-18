НАПК уличило главу ОТГ на Николаевщине в том, что он устроил жену в сельсовет и выписывал ей премии – на него составили 26 админпротоколов

Александр Игнатов (Фото: mycity.mk.ua) Национальное агентство по противодействию коррупции направило в суд 26 административных протоколов в отношении главы Дорошевской ОТГ Александра Игнатова о конфликте интересов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь о том, что он подписал распоряжение, которым назначил на должность в сельсовет свою жену.

«Составлено 26 протоколов относительно Дорошевского сельского головы Вознесенского района Николаевской области Александра Игнатова, который не сообщил Национальному агентству о реальном конфликте интересов, возникшему при рассмотрении им вопроса о приеме на работу в Дорошевский сельский совет на должность инспектора по делам семьи, молодежи и спорта отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения его близкого человека – жены, и совершил действия в условиях реального конфликта интересов, выдав соответствующее распоряжение», – говорится в сообщении.

Кроме того, Игнатов не сообщил НАПК о реальном конфликте интересов при решении им вопросов премирования своей жены, и совершил действия в условиях реального конфликта интересов, выдав соответствующие распоряжения.

В ведомстве также уточнили, что ответственность за несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрена частью 1 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а за совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов - частью 2 этой статьи.

Напомним, как ранее главврача Доманевской больницы оштрафовали за то, что она выписывала себе премии.