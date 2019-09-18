Алкоголь и наркотики: Женщина, которая бросилась под колеса автомобиля в Николаеве, после хулиганила в БСМП и в полиции

Скриншот видео Женщина, которая намерено упала под колеса автомобиля в Николаеве, совершала хулиганские действия еще и в больнице скорой медицинской помощи и в Заводском отделе полиции.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управление патрульной полиции в Николаевской области.

Как известно, инцидент произошел 16 сентября на переулке Транспортном - женщина упала на дорогу перед движущимся автомобилем. Водитель успел вовремя среагировать и остановиться.

Тогда в полицию поступил вызов о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На место прибыли патрульные полицейские, а также карета скорой помощи, которая забрала женщину – она жаловалась на какие-то боли. Как пояснил водитель, никакого контакта с транспортным средством и якобы пострадавшей не было. Свидетели, в свою очередь, сказали, что у нее в руках была бутылка слабоалкогольного напитка.

Спустя некоторое время в полицию поступил вызов о том, что женщина в БСМП совершает хулиганские действия – на место прибыла группа тактико-оперативная группа патрульных. Медики сообщили, что у женщины никаких повреждений нет, а сама она находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Полицейские отвезли ее в Заводский райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств, однако и там она продолжала вести себя неадекватно. Тогда было принято решение о необходимости вызвать карету психиатрической помощи.

Напомним, что ранее в Запорожской области депутат облсовета насмерть сбил пьяного голого мужчину, который бросился под колеса его авто.