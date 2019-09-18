В Николаеве определили 30 проектов-победителей в «Общественном бюджете 2019» на сумму 14,3 миллиона гривен

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В Николаевском городском совете в среду, 18 сентября, подвели итоги голосования за проекты в «Общественном бюджете 2019 года». Проекты победителей будут реализовываться в 2020 году. 

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, на осуществление проектов общественного бюджета в 2019 году выделено 15 миллионов гривен - 60% этой суммы должно быть направлено на большие проекты, 30% - на малые и 10% - на социальные. Всего было подано 65 проектов, из них 23 больших, 36 маленьких и шесть социальных. При этом, первый вице-мэр Владимир Крыленко отметил, что в этом году было подано меньше проектов, чем в прошлом.

Специальная комиссия в течение двух часов сортировала и подсчитывала результаты бумажного голосования николаевцев. После их добавили к количеству голосов, которые горожане подавали в онлайн-режиме, и определили победителей.  

Так, среди больших проектов победителями стали:

№ 98 «Источник и чистое общество»;

№87 «ПроСто -Хаб: превращение кинолекционный зала Центральной городской библиотеки им Кропивницкого на открытый публичное пространство событий»;

№66 «Alpin park Николаевский Молодежный – единственный драйв - парк на юге Украины!»;

№55 «Скейт-площадка – «Drive»;

№61 «Сквер «Молодежный»;

№79 «Общественное пространство Athletic Park»;

№101 «Тропинка здоровья»;

№97 «Спортплощадка на Террасной»;

№43 «Скейт-парк на Херсонском шоссе».

Среди малых проектов победу одержали такие:

- №60 «Городище «Дикий Сад»;

№26 «Спортплощадка «Здоровое будущее»;

№40 «Доступный досуг»;

№45 «Активное долголетие «От малого до велика»;

№64 «Королевство мяча»;

№96 «Хореографическое шоу «Аватар VERSION» - «Природа- это не то, что мы получили в наследство от предков, а то, что мы взяли взаймы от потомков»;

№10 «Фестиваль для людей почтенного возраста «Движение продлевает молодость»;

№4 Парад водных видов спорта;

№20 Культурно-художественный проект «Музыка для детей»;

№76 Скалодром для занятий активными видами спорта;

№11 Спортивная площадка «Спортивный Северный»;

№29 Уютный двор;

№6 Спортивная площадка для подростков и взрослых «СпортаТайм»;

№85 Обустройство остановок для ожидания автобусов на маршруте № 23;

№74 Спортплощадка «Энергия»;

№15 Детская оздоровительно-спортивная площадка «Солнышко».

И 5 социальных проектов:

№102 Сладкие дети;

№56 Неформальная инклюзивная площадка;

№39 Создание арттерапевтического пространство «Creative Music»;

№68 Фестиваль - лаборатория инклюзивных художественных практик ФЛИМП;

№30 Социальная адаптация людей с расстройствами движения.

Общая сумма проектов-победителей составила 14 миллионов 365 тысяч 535 гривен.

Напомним, что в 2018 году в Николаеве 4 сентября началось голосование за проекты в «Общественном бюджете». Всего было подано 70 проектов общей суммой на 29 миллионов гривен. Из них 42 малых проекта и 28 больших. В декабре 2018 года, в Николаеве наградили победителей программы «Общественный бюджет 2018 года».

Julia Davudenko

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