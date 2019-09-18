В Николаеве определили 30 проектов-победителей в «Общественном бюджете 2019» на сумму 14,3 миллиона гривен

В Николаевском городском совете в среду, 18 сентября, подвели итоги голосования за проекты в «Общественном бюджете 2019 года». Проекты победителей будут реализовываться в 2020 году.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, на осуществление проектов общественного бюджета в 2019 году выделено 15 миллионов гривен - 60% этой суммы должно быть направлено на большие проекты, 30% - на малые и 10% - на социальные. Всего было подано 65 проектов, из них 23 больших, 36 маленьких и шесть социальных. При этом, первый вице-мэр Владимир Крыленко отметил, что в этом году было подано меньше проектов, чем в прошлом.
Специальная комиссия в течение двух часов сортировала и подсчитывала результаты бумажного голосования николаевцев. После их добавили к количеству голосов, которые горожане подавали в онлайн-режиме, и определили победителей.
Так, среди больших проектов победителями стали:
- № 98 «Источник и чистое общество»;
№87 «ПроСто -Хаб: превращение кинолекционный зала Центральной городской библиотеки им Кропивницкого на открытый публичное пространство событий»;
№66 «Alpin park Николаевский Молодежный – единственный драйв - парк на юге Украины!»;
№55 «Скейт-площадка – «Drive»;
№61 «Сквер «Молодежный»;
№79 «Общественное пространство Athletic Park»;
№101 «Тропинка здоровья»;
№97 «Спортплощадка на Террасной»;
№43 «Скейт-парк на Херсонском шоссе».
Среди малых проектов победу одержали такие:
- №60 «Городище «Дикий Сад»;
№26 «Спортплощадка «Здоровое будущее»;
№40 «Доступный досуг»;
№45 «Активное долголетие «От малого до велика»;
№64 «Королевство мяча»;
№96 «Хореографическое шоу «Аватар VERSION» - «Природа- это не то, что мы получили в наследство от предков, а то, что мы взяли взаймы от потомков»;
№10 «Фестиваль для людей почтенного возраста «Движение продлевает молодость»;
№4 Парад водных видов спорта;
№20 Культурно-художественный проект «Музыка для детей»;
№76 Скалодром для занятий активными видами спорта;
№11 Спортивная площадка «Спортивный Северный»;
№29 Уютный двор;
№6 Спортивная площадка для подростков и взрослых «СпортаТайм»;
№85 Обустройство остановок для ожидания автобусов на маршруте № 23;
№74 Спортплощадка «Энергия»;
№15 Детская оздоровительно-спортивная площадка «Солнышко».
И 5 социальных проектов:
№102 Сладкие дети;
№56 Неформальная инклюзивная площадка;
№39 Создание арттерапевтического пространство «Creative Music»;
№68 Фестиваль - лаборатория инклюзивных художественных практик ФЛИМП;
№30 Социальная адаптация людей с расстройствами движения.
Общая сумма проектов-победителей составила 14 миллионов 365 тысяч 535 гривен.
Напомним, что в 2018 году в Николаеве 4 сентября началось голосование за проекты в «Общественном бюджете». Всего было подано 70 проектов общей суммой на 29 миллионов гривен. Из них 42 малых проекта и 28 больших. В декабре 2018 года, в Николаеве наградили победителей программы «Общественный бюджет 2018 года».