Когнитивные технологии Украины. Часть девятая. Историческая. Несгораемая.

Пётр Стехин. Разумный город Николаев: досужая блажь или суровая необходимость?

Где вы, бескорыстные общественные умы, способные

предложить народу осмысленный, продуктивный

и эффективный путь? Народ застыл в ожидании...

Украинский ахунтизм, или С новым годом,

господин главнокомандующий

Mukola.net 25 Февраля 2011 г. 15:59

Умы – общество как совокупность личностей, имеющих

определенные воззрения, настроения, интересы и т.п.

Первый толковый словарь БЭС,

СпБ – Москва, 2006 г.

Как это – где вы, умы? Да вот они, мы! Вызывали? Ну, погнали!

Что предлагаем? – «Разумный город Николаев».

Ведь правда, в этом что-то есть? Нам бы такой! Чтобы сразу в него сесть. Чтобы мы всех… А чтобы нас не… Чтобы нам всё. И сразу. И много. И навсегда. А другим – «по погоде».

Звучит? Заманчиво? Привлекательно?

Только кто его построит? И как ? И чем? А, главное, зачем? И кому это нужно? Да и что, наконец, мы сами из этого иметь будем?

Ну что, начнем?

Тогда – по порядку.

И маленько потише, поспокойнее.

Я расскажу вам много веселого и забавного. Следите за мыслью, не упускайте главного (почти по Д. Самойлову).

Разумный город? И что это такое?

Прежде всего заглянем в словари.

Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона, т. XXVI,, СпБ, 1899: “… под разумом в более широком смысле понимается существенная для человека, как такого, способность мыслить всеобще, в отличие от непосредственно данных единичных фактов, какими исключительно занято мышление прочих животных. Вл. С.»

Энциклопедический словарь Общества Гранат, т. 35, СпБ, 1910-1917 г.г.: «Разум, по определению Г. Шмидта (“Philosophisches Wörterbuch”), – “духовная деятельность человека, направленная не только на причинное, дискурсное («противопоставительное – П.С.») познание, в противоположность деятельности рассудка, но и на всеобщую связь вещей и всего совершающегося и на целевые взаимоотношения внутри этой связи”»

Большая Советская Энциклопедия, т. 21, М., 1976: «… разум выступает как творческая познавательная деятельность, ракрывающая сущность действительности. Посредством разума мышление синтезирует результаты познания, создает новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем знания».

Первый Толковый Словарь БЭС, СпБ – Москва, 2006: «Разум: 1) Познавательная способность человека, способность мыслить и понимать; 2. Ум, интеллект, рассудок; 3. Способность к мыслительной деятельности; 4. Способность рассуждать здраво, находить правильное решение в какой-либо ситуации».

А что это такое – ум?

Снова обратимся к словарям.

Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона, т. XXIVA, СпБ, 1902: слова «ум» там нет. «Умозаключение» есть, «умозрение» есть, а «ума» нет. Хохма! Правда, и у Даля тоже нет.

Энциклопедический словарь Общества Гранат, т. 42, СпБ, 1910-1917 г.г. говорит: «Ум составляет одну из главных духовных способностей человека, выдающееся развитие которой является отличительной особенностью, возвышающей человека над всеми животными. Назначение этой способности заключается в познавании окружающих нас предметов и явлений».

Наберемся терпения и дочитаем продолжение этой мудрости столетней давности: Познание состоит из следующих моментов: 1) из констатирования существования предмета или явления, 2) из определения их свойств, 3) их взаимных отношений и 4), наконец, из оценки их отношения к человеку, их значения для его существования. Последнее было бы невозможно без акта познавания, который составляет предварительное условие для правильной реакции человека на внешнюю среду, т.е. для его приспособления к последней».

Сто лет назад написано, а звучит прямо, как правило, как алгоритм для решений всех уровней и назначений: для человека, для города, для страны, для человечества! Только кто ему следует?

Большая Советская Энциклопедия, т. 27, М., 1977: «Ум – характеристика способности мышления и понимания. В истории философии то же, что разум, дух; слав. перевод др.-греч. философ. понятия нус (лат. интеллект)». Негусто, зато в лоб!

Первый Толковый Словарь БЭС, СпБ – Москва, 2006: «Ум – 1. Способность человека мыслить, познавать что-л.; 2. Такая способность, развитая в высокой степени, высокое развитие интеллекта; 3. Сознание, рассудок; 4. Здравый смысл, нормальное состояние сознания, рассудок; 5. О человеке с точки зрения его умственных, интеллектуальных способностей. 6. разг. О человеке, проявившем в каком-либо деле свои умственные способности; 7. мн. Умы. Общество как совокупность личностей, имеющих определенные воззрения, настроения, интересы и т.п.. 8. ед. Воззрение, настроение, интерес и т.п., свойственные какому-либо обществу».

Ум и разум – в чём разница?

Как уже видно из приведенного, зачастую эти понятия сливаются воедино, перекрещиваются, затеняя действительно существующую между ними фундаментальную разницу, существенную для понимания темы нашего разговора.

Громадная куча научных копий по этому вопросу сломано, непомерная масса диссертаций написано и защищено. Как говорится, без пол-литра не разберешься. И чтобы не забираться в дебри научности и наукообразия, обратимся к бесхитростному, но ясному и глубокому тексту - отрывку из семинара Александра Хакимова (Чайтаньи Чандры Чаран Махараджа) «Анатомия ложного эго» (http://www.vedamarket.com.ua/blog/detail/id:256/):

«И вот эта функция разума – оценивать правильно обстоятельства согласно месту, времени и обстоятельствам. В Индии лавки выводят прямо наружу. Вот стена дома, и открывается лавка и прямо наружу выходит. Не в магазин вы заходите, а с улицы можете купить всё, что вы хотите. Под навесом, там могут быть бананы, фрукты, одежда, всё что хотите. Прямо с улицы можно купить.

И вот человек проходит мимо лавки, смотрит – там сладости. Там очень вкусные сладости восточные, просто потрясающие. И хочет какую-то сладость, но вспоминает – денег-то нет. И идет мимо. Видите, он не пойдет за сладостью без денег, у него есть разум. А корова не остановится. Она не думает, что у нее нет денег, она видит сладость и идет туда, даже видя, что рядом стоит хозяин. Такова сила чувств. То есть у животных не развит этот разум, они не могут оценить картину в целом.

А мы всегда оцениваем картину в целом. «Кто присутствует, что это за люди, как себя вести?» Это разум, мы различаем. Есть общественное мнение, есть какая-то культура – это всё в разуме. Ну а ум и чувства у нас, как у животных, также работают. Мы всё равно хотим в уме всякие глупости, чего мы только не хотим в уме. Если наш ум подключить к центральному телевидению – не дай Бог увидеть всё это, правда же? Если нас кто-то обидел, мы его несколько раз на части разорвем и соберем в уме, и снова разорвем, и снова соберем, и снова… Такой ум, такая сила.

Итак, кони – это чувства, ум – это вожжи, разум – это возница, держащий вожжи в руках и управляющий лошадьми. Если разум силен, мы можем управлять нашей колесницей тела, нашей жизнью».

Ну что тут еще добавить? Лучше не скажешь! Спасибо тебе, Александр!

А отсюда разница между «умным» и «разумным» – человеком, городом, страной. Народ давно эту разницу выразил лаконично «умный из любой неприятности выберется, а разумный никогда в нее не попадет». Как видно, разум есть синоним мудрости, а по научному – проактивного мышления Планкетта-Хейла. Запомним это, чтобы приложить эти понятия к городу нашему Николаеву.

Бум ума-разума или смарт-дебилизация мира?

В последнее время Интернет буквально взорвался ссылками на проекты «разумных городов», «умных городов», некоторые смельчаки замахнулись даже на «разумную планету». Глобализация, понимаешь!

А что происходит на самом деле?

Вместо «ума», «разума» в массовый оборот во все языки пущено жаргонное, как правило, непереводимое слово «smart», которое в приложении к техническим средствам еще может сойти, как «умный», «интеллектуальный» (смарт-карта, смартофон и т.п.).

Но когда его применяют к городам (smartcity, smartcities), а тем более – к планете (SmartPlanet), то это уже диверсия против разума, разрушение живого человеческого ума, ибо по отношению к человеку “smart” иначе как «самоуверенный человек; хлыщ» (“smart aleck”) или «нахальный; развязный и самоуверенный» (“smart-alecky”) или «всезнайка, самоуверенный человек; хлыщ, щеголь» (“smarty”) на русский язык не переводится. Да и “smarten” не лучше: «1. а) прихорашивать(ся), б) хорошеть; 2. отшлифовать (манеры и т.п.))» (V.K. Müller. Modern English-Russian Distonary. M., 2000).

Неважно, что все переводы сопровождены приметой «разг», т.е. это значения разговорного языка. Наоборот, это как раз и важно, потому что метафорические определения, пускаемые в оборот, как правило, американцами (искусственный интеллект, социальные сети и т.п.) носят небрежно-разговорный, а не научно-объективный характер. То же произошло со словом “smart”, вброшенным с американской небрежностью в низкой интеллектуально-разрешающей способности (а, проще говоря, тупой, глупый) социум.

«Но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: “Жираф большой, ему видней!» (Высоцкий). Знамо дело, дурненькі. А смарт-лихачи свой рынок залежалых IT-товаров мостят исправно. А что им? Туземцы ведь! Все проглотят!

Т.е. не «умный/разумный город (clever, wise, intelligent; sensible/processing reason, judicious, intelligent, reasonable city – The Concise Oxford Russian Dictonary, M., 2000)», а «город-проходимец (smart-city)», не «умная/разумная планета (clever, wise, intelligent; sensible/processing reason, judicious, intelligent, reasonable planet – The Concise Oxford Russian Dictonary, M., 2000)», а «планета-модница (SmartPlanet)», поставлены на службу не обществу гармоничного развития, а обществу беспредельного потребления.

Такое вот смартообразное «поумнение» угрожает человеку и человечеству. Сбываются пророческие, сказанные Элвином Тоффлером еще 30 лет назад, слова о том, что в возникающем информационном обществе свободного рынка и массового потребления человек будет при компьютере, а не компьютер при человеке. И что электронная бюрократия станет для общества намного опаснее, чем бюрократия «ручного управления».

Смарт-власти, смарт-общества, смарт-города, смарт-планета, лишенные человеческого духа, – это уже не информационное общество, это уже информационный концлагерь! Оруэлл просто отдыхает! В дополнение и на помощь финансовой глобализации приходит глобализация техническая – от «смартизации» человеческих сообществ до «чипования» отдельного человека (читайте Линдона Ларуша! Да и Джульетто Кьеза почти об этом! И про Михаила Хазина не забудьте! А заодно и к Фернану Броделю загляните!). Далеко же мы уйдем с таким умом-разумом!

Но есть ли сила, которая на самом деле должна эффективно и безопасно руководить миром?

Сила, которая может взнуздать эгоистический ум человеческий, а также победить его тупой, ограниченный и хищный смарт-заменитель?

Сила, которая сменит господствующую сейчас, но уходящую безвозвратно монетарно-технотронную модель мира на зарождающуюся на глазах вечную гуманитарно-социальную его модель?

Сила, которой сейчас явно не хватает?

Каждому и всем. Человеку и человечеству.

Да, есть такая сила. Это сила разумных городов. Всех и каждого. И нашего Николаева в том числе. А, может быть, его и прежде всего. Попробуем?

Зачем городам разум?

Мир трещит по швам. Линии разломов самые разные: экономические, финансовые, национальные, религиозные, технологические, гуманитарные, социальные, политические и, наконец, цивилизационные… А разломы в человечестве могут вызвать (и вызывают!) потрясения, равные по силе и по последствиям землетрясениям, вызванным разломами и сдвигами земной коры. Если можно так сказать, «социальная земная кора» нашей планеты дает опасные сдвиги, разломы и трещины, готовые похоронить собой целые города и народы, если не всю цивилизацию.

Затишье благополучия не может и не должно закрывать для всех и каждого главную проблему современности: мир стоит перед грандиозным шухером.

О неизбежности потрясений в ближайшие 20 лет, вызываемых переменой мирового порядка, сменой ведущих игроков на мировой арене, появлением новых центров влияния, с огромным беспокойством говорят многие лучшие, самые ответственные и мужественные умы человечества, ожидая и опасаясь вполне вероятного силового, военного разрешения всех конфликтов современности. Причем, не только в локальном, но и в глобальном масштабе. А это – конец цивилизации. Ясное дело, возникнет новый ее виток, возможно, основанный-таки на разуме. Но нас там не будет.

Центральные власти всех государств, в различной мере причастные к созданию кризисно-предгрозовой обстановки в мире, или зависящие от нее (все связано со всем! – Б. Коммонер), уже показали и доказали свою неспособность побороть ту неуправляемо-нарастающую сложность мира, которую они сами и породили. И которая угрожает самому существованию нашего мира.

Наступает время городов в самом широком смысле этого слова, поскольку в них непосредственно, что называется, «на расстоянии вытянутой руки», на основе прямого человеческого общения, усиленного современными компьютерно-коммуникационными технологиями, возникает и создается единственное средство борьбы с нарастающей сложностью мира, единственное средство спасения его от надвигающейся катастрофы – живой творческий коллективный разум людей, живая непреклонная коллективная воля людей, традиционно и законно сосредоточенных в местных территориальных общинах, т.е. в естественных поселениях – городах, поселках, селах, хуторах.

Наступает время местных общин, время их ответственности не только за собственное выживание, развитие и процветание в условиях бурно меняющегося и неустойчивого мира, но и за судьбу всего человечества, всей нашей планеты Земля, хрупкое равновесие которой разрушается ускоренными темпами безудержного потребления.

Сейчас подошло самое время создавать и укреплять так называемый «муниципальный обруч планеты», который не даст нашей цивилизации разлететься вдребезги по прихоти беспредельщиков всех мастей, из-за их жадности, бесстыдства и невежества. Пока еще не поздно, но время не ждет!

И место нашего города – в рядах самых разумных городов мира!

Нравится? Заманчиво? Интересно? Полезно?

Значит, будем строить!

Ведь что это такое – разумный город?

Если внешне и коротко, то это – чистый, удобный, безопасный, душевный, дружелюбный город здорового образа жизни, в который хочется приехать и из которого не хочется уезжать.

А если изнутри, как организм, то это куда посложнее.

Разумный город состоит из трех неразрывно связанных частей: разумного общества, разумной власти, разумного бизнеса.

Это высокоорганизованная система высокосогласованных между собой объектов, процессов и явлений городской жизни.

Это город точных, быстрых, адекватных, устойчивых и гибких решений.

И живет, и развивается он по преимуществу за счет интеллектуального труда, усиленного компьютерно-коммуникационными технологиями.

И ведет он экологически чистый образ жизни, не допуская на свою территорию экологически грязных производств.

Это город, имеющий высокую репутацию надежного партнера во всех деловых и общественных отношениях.

Это город высоконасыщенной компьютеризации, не подчиняющей, однако, себе человека, не делающей его придатком компьютерной среды.

Это город, активно повышающий свою конкурентоспособность в координатах международного оценивания стран и городов мира и за этот счет максимально привлекающий мировые ресурсы для решения своих задач.

Это город – активный член мирового муниципального сообщества, всемерно способствующий установлению на Земле справедливого и гармоничного мирового порядка, снижению напряженности по линиям разлома.

Это город высокой культуры, поощряющий и обеспечивающий интеллектуально-духовное развитие своих жителей.

Это город – обладающий совершенной логистикой, центр пересечения международных информационных, финансовых, материальных и гуманитарных потоков.

Это город, активно работающий в мировых сетях помощи местным территориальным общинам, пострадавшим от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Это город максимальной включенности его жителей в процессы управления, город мини- и микрообщин, самоорганизованных по месту жительства и по интересам.

Разумный город – это город, активно формирующий мировой муниципальный разум, уравновешивающий и побеждающий беспредельный разгул нерефлексирующего (т.е. даже самого себя не видящего, уже не говоря об окружении!) рыночного фундаментализма. (О необходимости «рефлексирующего капитализма» на четвертом столетии его существования сказал (наконец-то!) Джорж Сорос в «Алхимии финансов»).

Список «тактико-технических характеристик» сложной динамической системы «Разумный город Николаев» может быть как угодно умножен, усовершенствован и увязан самой городской громадой, вовлеченной в Проект.

Но ясно одно – смарт-городом Николаев никогда не будет. Человек в нем будет и останется бесценным и неприкосновенным творением Господа Бога, с помощью которого Разумный город Николаев и будет построен.

Кто и как его построит?

А создавать его предлагаем «методом народной стройки», методом украинской «толоки», путем реализации инновационного проекта «Разумный город Николаев».

Клуб «Третья волна» в течение ближайшего месяца развернет локальную Интранет-социально-компьютерную сеть как распределенный офис указанного Проекта, где каждый горожанин с полной уверенностью в сохранности его интеллектуальной собственности сможет дать, оставить и развить свои предложения о том, каким должен быть Разумный город Николаев, как, когда и какими средствами его построить.

Каждый участник Проекта, обладающий включенным в Интернет компьютером умеренных характеристик, будет обеспечен браузером доступа к проектному порталу и пультом ситуационного управления проектными знаниями на этом портале.

Мы располагаем инструментально-технологическими средствами, способными поддерживать распределенный проект любой структуры и любого объема по всем городам 192 стран мира, входящих в ООН, а в последующем – и по всем муниципальным образованиям этих стран. Наша база общих характеристик 182 стран и 1500 наиболее значительных городов мира уже давно ждет своего разворачивания и активной работы с ней.

Благодаря совместным усилиям горожан, согласованно работающим в Проекте, Разумный город Николаев будет знать все лучшие муниципальные практики городов мира, применять их у себя, а также транслировать их другим городам, участникам Международного проекта «Разумный город мира», открыть и поддерживать который мы не видим никаких принципиальных трудностей.

Нужны только энтузиасты идеи Разумного города – участники Проекта, которые смогут себя реализовать, пользуясь базами данных и знаний супермегапорталов «Разумный город Николаев» и «Разумный город мира» в качестве исследователей, экспертов, консультантов, разработчиков, инноваторов, внедряющих и сопровождающих проекты информатизации, всех других членов Информационного общества города Николаева.

Правила работы и проектного общения будут выработаны, закреплены и соблюдаться самими участниками как регламент распределенного Проекта.

Клуб «Третья волна» обеспечивает исключительно инструментально-технологическую, а при необходимости и по возможности – методологическую, поддержку Проекта и участвует в нем на общих основаниях в соответствии с совместно выработанным Регламентом.

Первые результаты Проекта предлагаем публично подвести 17 мая с.г. во Всемирный день информационного общества.

А вот что касается «Главнокомандующего», то-бишь Президента Украины Виктора Федоровича Януковича, главного покровителя и будущего пользователя технологических решений нашего Проекта, то не так уж он и плох. И уж совсем не лох!

Указ № 926/2010 от 30.09.2010 об объявлении 2011-го года ГОДОМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ издал? Издал!

Законы Украины «Про доступ до публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», которые столько мурыжили предшественники, 03.02.2011, как и обещал, подписал? Подписал!

С 05.05.2011 Законы вступают в законную силу. И тогда – «Спи, Абрам, пусть Мойша ворочается! (фольклор)». Народу даны все права с любой власти спросить «Скоко-скоко??? (Жванецкий)».

И после 05.05.2011 Президент с чистой совестью сможет сказать народу: «Я дал вам все права с любой властью разобраться. Любых уровней и назначений. Законными методами. А вы что сделали? Как вы мне помогаете реформы проводить?»

А что народ? Как там: «… застыл в ожидании»? Или по-прежнему «безмолвствует»?

То-то же!

Ну как? Сложно? Дорого? Долго?

А как же иначе? 20 лет ни хрена не делали, а теперь – вмиг? И просто? И задаром?

Фигушки!

Вот и наступает, наконец, «нелегкая это работа – из болота тащить бегемота (Корней Чуковский)».

Бегемота по имени «Бідненька-дурненька Україна (это уже Л.М. Кравчук. Голос Украины, 31.07.1992)».

Але це ж наша матінка. Так невже ж ми покинемо її в такому жалюгідному стані?

Ну что, умы, за дело?

Итак, к барьеру, господа!

А также товарищи и панове!

С уважением ко всем Вам

Стехин Петр Дмитриевич,

Президент Николаевского городского

интеллектуально-компьютерного клуба

«Третья волна»

stekhinpdm@rambler.ru.

050 824 62 58,

0512 37 32 67,

0512 37 32 07

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