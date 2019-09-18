Третьему - вторую жизнь

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС готовят к эксплуатации в сверхпроектный период. Сейчас на нем полным ходом идет большой планово-предупредительный ремонт (ППР), в ходе которого ведутся масштабные реконструктивные и модернизационные работы.

Они позволят блоку, чей жизненный цикл в феврале 2020 года достигнет 30-летнего рубежа, и дальше безопасно производить экологически чистую электроэнергию – более 6 миллиардов киловатт-часов в год.

ППР энергоблока для атомщиков и ремонтников – это всегда напряженный и ответственный период. А когда блок готовятся эксплуатировать в сверхпроектный период - особенно.

В ходе ремонта, как правило, совершенствуют характеристики конструкций, систем и элементов блока, направленные на повышение его безопасности и надёжности, учитывают опыт коллег, оттачивают процедуры технического обслуживания и эксплуатации.

И несмотря на то, что южноукраинским специалистам процесс продления производственной жизни атомных блоков уже знаком – в 2013-м и 2015-м на 10 лет были продлены сроки эксплуатации двух первых блоков ЮУАЭС, каждый ремонт требует индивидуальных подходов и решений.

Энергоблок №1

❖Оценочная стоимость реконструктивных работ, выполняемых в рамках продления срока его эксплуатации в 2011-2013 гг., составила около 3 млрд грн.

❖ За 5 лет сверхпроектной эксплуатации (по состоянию на 1 августа 2019 г.) блок №1 выработал 38,3 млрд кВт-ч электроэнергии.

❖Затраты на сверхпроектную эксплуатацию блока (продлена в декабре 2013 г.) окупились меньше, чем за 1,5 года - в апреле 2015-го.

❖ С декабря 2013 г. по июль 2019 г. реализовано электро- и теплоэнергии, произведенных блоком №1, на более чем 16 млрд грн.

Ключевым элементом, определяющим возможность долгосрочной эксплуатации третьего «миллионника», является реактор, так как его замена невозможна по двум причинам - конструктивным и экономическим. Поэтому в рамках пролонгирования расчетного срока службы реактора выполнен комплекс сложных инженерных работ по его обследованию и оценке технического состояния. В их числе дополнительный контроль металла и расчетное обоснование безопасной эксплуатации, а именно: оценка статической, циклической прочности, оценка на сопротивление хрупкому разрушению, оценка прочности при сейсмических воздействиях.

С учетом полученных и прогнозных значений параметров технического состояния энергоблока №3 безопасная эксплуатация элементов его реактора обоснована на 30 лет – до 10 февраля 2050-го. Решение о продлении срока эксплуатации реактора согласовано с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Как признаются атомщики, обоснование второй жизни ядерного блока – это долгий и очень кропотливый процесс. Его цель - убедиться самим и убедить других в исправности и работоспособности энергоблока на текущий момент и с перспективой на будущее. Главная задача масштабной модернизации - привести оборудование и системы блока в соответствие новым, более строгим требованиям безопасности. Южноукраинские специалисты с этим справляются успешно.

Надо сказать, что весь процесс продления стоит на «трех китах»: работы капитального характера, техническое обслуживание и ремонт, работы инжинирингового характера. Их результаты сводятся в едином достаточно объемном Отчете по периодической переоценке безопасности (ОППБ), который согласовывается Госатомрегулирования Украины. Ее положительный вердикт станет основанием для внесения изменений в лицензию на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла «эксплуатация ядерной установки ЮУАЭС» энергоблока №3 относительно продления его срока эксплуатации. Иными словами – от решения ГИЯРУ зависит, будет ли третий «миллионник» эксплуатироваться еще десять лет. По крайней мере, южноукраинские атомщики рассчитывают на этот срок. Хотя, по их словам, оборудование энергоблока имеет ресурс гораздо бОльший.

Сам ОППБ состоит из 14 факторов, каждый из которых представлен в виде отдельного отчета. По результатам оценки всех этих факторов безопасности составляется Комплексный анализ безопасности, который, также оформлен отдельным отчетом.

На сегодняшний день, в соответствии с нормативными документами Украины, рекомендациями МАГАТЭ и Ассоциации западноевропейских ядерных регулирующих органов (WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors) для энергоблока №3 в полном объеме разработаны отчеты по всем 14 факторам безопасности. В частности, проанализировано текущее состояние систем и элементов блока, проведена квалификация оборудования, определен его остаточный ресурс на последующие годы эксплуатации, а также реализован целый комплекс работ, связанных с оценкой уровня безопасной работы энергоблока в сверхпроектный период. В процессе выполнения находятся и так называемые постфукусимские мероприятия, направленные на предотвращение запроектных режимов, возможных вследствие экстремальных воздействий природного характера. Всего их 16. Большую часть уже выполнили, оставшиеся работы намереваются завершить в ближайшее время.

Энергоблок №2

❖ Оценочная стоимость модернизации оборудования, выполненной в рамках продления срока эксплуатации (2014-2017 гг.), составила около 2 млрд грн.

❖За 4 года сверхпроектной эксплуатации (по состоянию на 1 августа 2019 г.) блок №2 выработал 20,4 млрд кВт-ч электроэнергии.

❖ С момента продления производственной жизни (май 2015 г.) затраты на подготовку к его сверхпроектной эксплуатации окупились уже в августе 2016 г.

❖С июня 2015 г. по июль 2019 г. стоимость реализованной электро- и теплоэнергии, произведенной блоком №2, составила более 9 млрд грн.

Эту и другую информацию с подробностями, таблицами и диаграммами атомщики представят в ходе общественных слушаний, которые запланированы на октябрь нынешнего года. Основное внимание на этих слушаниях будет уделено 14-му фактору безопасности - воздействию эксплуатации АЭС на окружающую среду. Общественности представят Отчет по влиянию на окружающую среду продления срока эксплуатации всех трех энергоблоков Южно-Украинской АЭС.

По словам специалистов, он выполнен в соответствии с европейскими нормами. Даже может быть более консервативно, чем это делают многие европейские страны. Выводы отчета уже обсуждены в ходе принятых в Европе трансграничных консультаций с сопредельными странами. Такие консультации завершены с Польшей, Румынией, Молдовой и Германией. Страны-участники остались удовлетворены предоставленными ответами Энергоатома, а консультации признаны результативными и состоявшимися.

- Все 14 факторов включают в себя мероприятия, важные для продолжения безопасной эксплуатации энергоблока сверх установленного периода. Однако именно последнему, 14-му, отводится главная роль в разговоре с общественностью. Почему? – обратились мы с вопросом к начальнику службы анализа безопасности Южно-Украинской АЭС Павлу Малику. - Анализ факторов безопасности, входящих в состав Отчета по периодической переоценке безопасности, затрагивает различные направления и аспекты, связанные с работой конкретного энергоблока и АЭС в целом. Все они, конечно, узкоспециализированы и достаточно сложны для непосвященного человека, деятельность которого не связана с работой в атомной отрасли. А вот четырнадцатый фактор дает конкретный ответ на всегда актуальный вопрос общественности: насколько безопасна АЭС и как ее работа влияет на окружающую среду и, следовательно, и непосредственно на человека? - И насколько безопасна работа Южно-Украинская АЭС? - Основные выводы отчета положительные: эксплуатация энергоблоков Южно-Украинской АЭС экологически, экономически и социально оправдана. Она не оказывает негативного радиационного воздействия на окружающую среду и население, радиационная обстановка вокруг атомной станции находится в тех же пределах, что и до ввода энергоблоков в эксплуатацию. Кстати, отчет по 14-му фактору уже опубликован на официальном сайте атомной станции, и любой, кому интересны его содержание и выводы, может ознакомиться с документом самостоятельно. Надо отметить, что сам отчет достаточно объемный. На 158 страницах специалисты поясняют, как работает система, выполняющая радиационный контроль влияния Южно-Украинской АЭС на окружающую среду; какие мероприятия проводятся для модернизации этой системы. Указаны способы предоставления результатов мониторинга и методы проведения сравнительного анализа результатов фактического воздействия атомной станции на окружающую среду. Отдельным пунктом обозначен порядок предоставления информации о деятельности предприятия, направленной на снижение радиационного воздействия АЭС. Энергоблок №3

❖Оценочная стоимость модернизационных мероприятий, выполняемых в рамках подготовки блока к работе в сверхпроектный период в 2016-2020 гг., составит чуть более 5 млрд грн.

❖В случае продления производственной жизни блока №3 в заявленный срок (до 10 февраля 2020 г.), экономисты прогнозируют, что затраты на его продление окупятся в первом полугодии 2021 г. В выводах отмечено, что предпосылки для превышения установленных пределов в период сверхпроектной эксплуатации энергоблоков отсутствуют. Вот цитата из отчета: «Результаты измерений выбросов и сбросов за годы эксплуатации показывают, что фактические уровни сбросов и выбросов после очистных установок на два порядка ниже предельных значений выбросов и сбросов, регламентированных для ОП ЮУАЭС согласно НРБУ-97 (Нормы радиационной безопасности Украины 1997 года, - авт.). Благодаря этому радиационная обстановка вокруг ОП ЮУАЭС находится на том же уровне, что и до пуска энергоблоков в эксплуатацию. Это подтверждает сравнение результатов исследований воздушной среды, водных объектов, почвы, растительности и пр. за годы эксплуатации ОП ЮУАЭС с результатами исследований, проведенных до строительства ОП ЮУАЭС. Накопленный персоналом опыт эксплуатации энергоблока с реакторной установкой В-302, отлаженный технологический процесс, а также стабильность и высокое качество поставляемых на протяжении десятилетий на ОП ЮУАЭС топливных сборок, позволяют утверждать, что нет предпосылок для увеличения фактических значений выбросов и сбросов в дальнейшем».

- Как считаете, изложенная в отчете информация будет понятна общественности? – снова обращаемся к Павлу Малику.

- В целом, считаю, что информация доступная. Да, существуют специфические данные и показатели, которые смогут оценить лишь специалисты по радиационной безопасности, однако основные результаты работы и выводы изложены в достаточно доступной форме.

Что ж, кому интересно разобраться в тонкостях отчета, заглянет в него заранее и уже в октябре примет участие в общественных слушаниях. А пока специалисты Южно-Украинской АЭС и подрядных организаций спешат подготовить оборудование и элементы третьего энергоблока к продлению его производственной жизни. И если говорить в общих чертах, то у атомных станций все как у любого механизма: бережное обращение, умеренные физические нагрузки, вовремя пройденный технический осмотр и постоянная работа над повышением безопасности - примерно таков рецепт долголетия АЭС.

Еще несколько цифр:

❖По фактическим данным годовой объем произведенной электроэнергии каждым энергоблоком первой очереди ЮУАЭС (блоки №1 и №2) составляет от 5,5 до 6,5 млрд кВт-ч.

❖В 2020 году прогнозный объем производства электроэнергии энергоблоками №1 и №2 ЮУАЭС составляет 6,5 млрд кВт-ч и 5,9 млрд кВт-ч соответственно.

В этом году первому энергоблоку Южно-Украинской АЭС исполнилось 37 лет, второму – 34, в сентябре 2019 года третьему блоку исполняется 30 лет с начала эксплуатации. Но южноукраинские специалисты уверены: после продленного срока их реакторы проработают еще как минимум по 10 лет каждый. И если бы не их бесценный опыт в продлении производственной жизни энергоблоков, им давно бы пришлось «уйти на пенсию». В таком случае Украина лишалась бы в среднем 17 млрд кВт-ч электроэнергии ежегодно. Именно такое количество киловатт, произведенных тремя энергоблоками-миллионниками Южно-Украинской АЭС, поступило в энергосеть страны за 12 месяцев 2018 года. Этого, например, было достаточно, чтобы удовлетворить около 50% годовой потребности населения. А с учетом того, что годовое энергопотребление в стране в прошлом году составило более 153 млрд кВт-ч, доля ЮУАЭС в общем обеспечении достигла 11%.