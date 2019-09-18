Допороговая закупка: В департаменте энергетики объяснили, почему три фирмы без тендера сделают проекты ремонта подъездов за ₴2,6 миллиона

В департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета заявили, что они не нарушили действующее законодательство, заключив с тремя фирмами 93 договора на работы по разработке проектов по капитальному ремонту в части замены окон и входных дверей в подъездах жилых домов города на общую сумму 2 миллиона 623 тысячи 823 гривны, так как это была допороговая закупка.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

Ранее сообщалось, что департамент энергетики Николаева без тендера поручил трем фирмам разработать почти 100 проектов ремонта подъездов.

«Прежде всего, отметим, что изготовление проекта - не прихоть департамента, а обязательное условие для его реализации. Относительно договорных условий - департамент энергетики действовал и всегда действует исключительно в рамках действующего законодательства, что подтверждается тем, что множество следственных действий, которые имели место в департаменте энергетики в этом году, не выявили ни одного нарушения. А в соответствии с Законом Украины про «Публичные закупки», тендерные процедуры на изготовление проектно-сметной документации проводятся, если сумма одного проекта превышает 1,5 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Напомним, что с февраля по май в департаменте постоянно велись обыски. Так, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.