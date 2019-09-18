Допороговая закупка: В департаменте энергетики объяснили, почему три фирмы без тендера сделают проекты ремонта подъездов за ₴2,6 миллиона

В департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета заявили, что они не нарушили действующее законодательство, заключив с тремя фирмами 93 договора на работы по разработке проектов по капитальному ремонту в части замены окон и входных дверей в подъездах жилых домов города на общую сумму 2 миллиона 623 тысячи 823 гривны, так как это была допороговая закупка.
Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.
Ранее сообщалось, что департамент энергетики Николаева без тендера поручил трем фирмам разработать почти 100 проектов ремонта подъездов.
«Прежде всего, отметим, что изготовление проекта - не прихоть департамента, а обязательное условие для его реализации. Относительно договорных условий - департамент энергетики действовал и всегда действует исключительно в рамках действующего законодательства, что подтверждается тем, что множество следственных действий, которые имели место в департаменте энергетики в этом году, не выявили ни одного нарушения. А в соответствии с Законом Украины про «Публичные закупки», тендерные процедуры на изготовление проектно-сметной документации проводятся, если сумма одного проекта превышает 1,5 миллиона гривен», - говорится в сообщении.
Напомним, что с февраля по май в департаменте постоянно велись обыски. Так, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.
Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.
В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.
После этого заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук прокомментировал обыски, которые прошли 18 февраля в горсовете, рассказав о том, что именно искали оперативники.
Как известно, 11 мая директору департамента энергетики Андрею Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).
Уже 24 мая, в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области снова проводили обыски. Помимо департамента энергоэффективности обыски проходили также в земельном управлении, управлении коммунального имущества и квартирном отделе. Работников вышеупомянутых структурных подразделений не допускают на рабочие места. В департаменте энергоэффективности данные действия назвали политзаказом.
Стоит отметить, что все это время под тщательной проверкой и наблюдением находились все тендера, которые проводил департамент.
31 июля 2019 года директор департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Вячеслав Булах уволился со своей должности.