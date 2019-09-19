Арт-объект на Соборной «I love Mykolaiv» уберут, чтобы отремонтировать: «Николаеву нужно крепкое сердце!»

В Николаеве арт-объект на пересечении улицы Соборной и проспекта Центрального «I love Mykolaiv» временно уберут, чтобы отремонтировать.

Об этом сообщает департамента ЖКХ Николаевского горсовета на своей странице в Facebook.

«Николаеву нужно крепкое сердце! Подаренная меценатами малая архитектурная форма полюбилась как горожанам, так и гостям города, а обустроенная вблизи зеленая зона стала удобным местом для встреч и отдыха прохожих. Объект передан на баланс департамента ЖКХ и сейчас заключен договор о его текущем ремонте. В частности, усиление конструкции и обновление «сердца» надписи», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что демонтаж конструкции произойдет в ближайшее время, а горожан просят отнестись к этому с пониманием.

«Терпение будет вознаграждено с возвращением арт-объекта в обновленном виде!» - подытожили в департаменте.

Напомним, что ранее в Николаеве уже на второй день после установки «подбили» одну из букв в надписи «I love Mykolaiv».

А 20 апреля неизвестный парень сел на «сердце» в фотозоне «I love Mykolaiv» и повредил его.