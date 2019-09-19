«Хоть в чем-то мы лидеры», - Тимошин заявил, что только в Николаеве заседания исполкома можно проводить в телефонном режиме

Член исполнительного комитета Николаевского горсовета Владимир Тимошин сообщил, что практика проведения заседаний в телефонном режиме есть только в Николаеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Владимир Тимошин отметил, что пересмотрел регламенты исполкомов других городов Украины - Киева, Одессы, Львова, и еще нескольких областных центров и не нашел такой формы.

«Хоть в чем-то мы лидеры. Можно пойти дальше, и все исполкомы проводить в режиме видеоконференции. Сидишь себе где-нибудь на пляже в Турции или Египте, пьешь пиво или мохито, и с умным видом участвуешь в заседании исполкома», - написал Тимошин.

Также он добавил, что если мэр Александр Сенкевич предложит расформировать нынешний состав исполкома, ведь ранее у него были такие намерения, и депутаты его поддержат, то заседания исполкома можно вообще не проводить.

«Просто рассылать новым членам исполкома проекты решения «для сведения». Кстати, и количественный состав может мэр сам определять (без депутатов). В принципе в Николаеве так и есть - депутаты приняли решение 21, а мэр решил 22. И всем пох....», - подытожил он.

Напомним, как Владимир Тимошин ранее обратился к секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой на ближайшем заседании сессии рассмотреть вопрос касательно прекращения полномочий нынешнего состава исполкома. Позже, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин попросил мэра Александра Сенкевича исключить его из состава исполкома - «Закон нарушается в течение года. Я буду вам мешать».

Стоит отметить, что не в первый раз Владимир Тимошин возмущается тому, что чиновники каждый раз выносят с голоса какие-то проекты решения на заседание исполкома и его члены не успевают с ними ознакомится. В частности, Владимир Тимошин предложил лишать премий чиновников, которые нарушают регламент и выносят проекты решений на рассмотрения за день до заседания.

Как известно, на 20 сентября мэр Николаева Александра Сенкевич назначил закрытое для прессы заседание исполнительного комитета, чтобы переделать существующий регламент.