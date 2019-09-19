На Николаевщине разыскивают подростка, которая ушла из школы-интерната и не вернулась

Ингульский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает несовершеннолетнюю Алефирову Елену Владимировну.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

15-летняя девочка 18 сентября около 16:00 самовольно покинула школу-интернат №5 и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Была одета: брюки джинсовые синего цвета, кофту красного цвета.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просят звонить по номеру 102, (05134) 4-54-44, 093-858-68-58.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает жителя Днепропетровской области, который гостил на Николаевщине, уехал домой и пропал.