Украинские летчики-миротворцы на вертолетах МИ-24 уничтожили в африканских джунглях укрепления повстанцев

Четыре украинских вертолета Ми-24, которые входят в состав 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН для стабилизации в Демократической Республике Конго, находятся в постоянной готовности на аэродромах в городах Гома и Бени.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенного оперативного штаба ВСУ.

«Они способны в любой момент подняться в воздух, чтобы встать на защиту гражданского населения от боевиков незаконных вооруженных формирований или в для сопровождения вертолетов Миссии ООН», - сообщили в штабе.

В течение всего времени пребывания украинцев в этой центральноафриканской стране, они постоянно привлекаются к задачам по ведению воздушной разведки, патрулированию территорий, поддержке действий наземных войск и др.

На днях, в связи с обострением ситуации на юге Конго, два экипажа Ми-24, которые находились в режиме ожидания на аэродроме Гома, были подняты по тревоге и направлены Миссией в район активизации группировок боевиков в провинции Южное Киву. На этот раз задачами украинских летчиков была воздушная разведка определенных районов и демонстрация силы.

- Во время выполнения этой задачи мы обнаружили место расположения одного из незаконных вооруженных формирований и, к сожалению, стали свидетелями последствий нападения боевиков на одно из селений, - рассказал командир одного из экипажей.

- Мы видели, как горят дома людей, а сами они вынуждены бежать, чтобы не стать жертвами расправы. Было очень болезненно наблюдать эту ужасную картину, – добавил он.

В начале месяца украинские экипажи вертолетов Ми-24 сопровождали кортеж Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, который прибыл с рабочим визитом в провинции Северное Киву (Конго) для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в регионе. Экипажи Ми-24 прикрывали колонну, следовавшую за довольно беспокойным маршруту из города Бени в город Мангина, затем в обратном направлении. Именно в районе этих населенных пунктов в прошлом году были зафиксированы новые вспышки заболеваний лихорадкой Эбола, жертвами которой стали десятки людей.

Также отмечается, что в конце июня экипажи Ми-24 были привлечены к проведению боевой операции сил Миссии ООН под кодовым названием «Гера». Основной целью операции была ликвидация боевиков одного из незаконных вооруженных формирований в провинции Итури, которые длительное время терроризировали местное население и вызвали массовое переселение людей из этого района. В течение двух дней, после предварительной разведки расположения противника, ударные вертолеты Ми-24 в составе пары нанесли огневые поражения по укреплением повстанцев в джунглях Wago Forest.

Напомним, что ранее украинские летчики-миротворцы опубликовали атмосферные фото со своих ночных учений.