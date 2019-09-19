В Николаеве 25 сентября пройдут антитеррористические учения СБУ

В Николаеве 25 сентября состоятся тактико-специальные учения Антитеррористического центра при СБУ.

Об этом сообщили в пресс-группе управления СБУ в Николаевской области.

В мэрии Николаева уточнили, учения пройдут на территории воинской части А4465 (299-я бригада тактической авиации – ПН) и ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», а также прилегающих к ним зонах микрорайонов Кульбакино, поселка имени Горького и Широкая Балка.

«В тренировках, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, примут участие подразделения СБУ, ВСУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, а также представители государственной и местной власти. Во время учений предусматривается введение определенных ограничительных мер для движения транспорта и передвижения граждан», - сообщили в СБУ.

В мэрии сообщили, что цель учений – практическая отработка действий по подготовке и проведению контрдиверсионной операции, планирование мер по эвакуации населения.

На период учений будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта и пешеходов по автодороге между поселком Николаевское (Витовский район) и микрорайоном Кульбакино, а также частично ограничено движение автотранспорта и пешеходов в зонах, прилегающих к району проведения учений.

Напомним, что аналогичные учения ранее провели в Вознесенске.