Аваков заявил, что хочет взять на поруки мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для Алексея Белько - экс-военнослужащего, который угрожал взорвать мост.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, в среду, 18 сентября, в Киеве бывший военный угрожал взорвать мост Метро – его задержали во время спецоперации.

«Каждый человек должен нести ответственность за свои поступки...Задержанный вчера на мосту в Киеве «минёр» экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков...правда и это... Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже... Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью» как он говорит... Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново», - написал министр внутренних дел.

Также он отметил, что ходатайство будет подано от имени министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД.

На видео Белько рассказывает, что посредством своей «акции» хотел закончить то, что происходит в его жизни.

«Потому, что я честный человек и я не хочу жить такой жизнью, какой сейчас я живу. Я две недели живу в машине. Куда бы я не обратился везде мне отказывают. Сегодня утром я хотел подписать контракт. Но мне опять отказали, мне отказывают на заправках, мне отказывают в магазинах, мне отказывают в банкоматах. Закодированы карточки, взломан телефон», — заявил он на допросе.

По его словам, за ним велось наблюдение.

«\Сначала велось не очень профессионально, потому чуть чуть профессиональнее. Одни и те же машины, одни и те же люди, потом начали менять номера на машинах. И все, я просто перестал снимать, потому что понял, что люди которые обещали мне помочь отказались от помощи. В машине осуществлялся ремонт, в Броварах, Авиационная 11. Личностью, которого зовут Дима, которому я доверился. Думал, что он нормальный человек. Оставил у него свои личные вещи, оставил свою вторую машину — Опель Фронтера. Итог всего этого — в Опеле, на котором меня сегодня задержали, происходят непонятные вещи. Непонятно работает электрика. Впоследствии меня просто на дороге стоя на мосту отключили машину и она погасла и больше не заводилась», — сказал задержанный.

Так же он отметил, что на мосту не было людей и он попросил их за ним не ехать, сделав несколько выстрелов в воздух.

«Я когда заехал на мост, я попросил сначала вежливо за мной не ехать, потом грубо. Выстрелом. Больше я ничего не говорил. Я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Я колю себе наркотики, потому что мне не дают спасть шесть суток. Квартиру, которую мы нашли в интернете. Опять же начали происходить интересные вещи и мне приходилось жить на улице, потому что там начали происходить непонятные клоунады, лишающие меня сна. Постукивания в окно, хороводы какие-то. Открывание дверей в машине, включение света. Я выбегал, потерял сон», — добавил Белько.

«Шесть дней я не спал. Употреблял наркотики, чтобы никого не сбить. На мост выехал чтобы никому не навредить. Увидев ребят из КОРД сразу сдался. Не собирался ничего взрывать, потому что взрывать было нечего», — говорит задержанный.

Ранее появилось видео задержания минера моста Метро в Киеве.