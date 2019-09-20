Японский суд оправдал руководство АЭС «Фукусима», на которой в 2011 году произошла авария

Окружной суд Токио признал невиновными в катастрофе 2011 года троих бывших руководителей оператора японской атомной электростанции «Фукусима-1»,которых обвиняли в халатности и бездействии.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Guardian».

Бывший председатель Tokyo Electric Power (Tepco) Цунехиса Кацумата и бывшие вице-президенты Сакаэ Муто и Ичиро Такекуро извинились за тройной обвал на станции, но заявили, что они не могли предвидеть масштабное цунами, которое вызвало катастрофу.

Изначально следствие пыталось установить: знал или нет топ-менеджмент, что на АЭС может обрушиться цунами высотой более 15 метров, и приняло ли руководство станции необходимые меры для защиты от него.

- Трудно иметь дело с вопросами, которые являются неопределенными и неясными, - сказал Такекуро в ходе судебного разбирательства в токийском окружном суде.

Судебный процесс, начавшийся в июне 2017 года, был проведен с участием назначенных Японией адвокатов после того, как прокуратура решила не предъявлять обвинений руководителям Токийской электроэнергетической компании, поскольку считала, что аварию не удалось бы предотвратить, даже если бы были приняты защитные меры. В свою очередь, прокуроры требовали пятилетний тюремный срок для каждого из мужчин.

Возле здания суда собрались протестующие, которые были в ярости от окончательного приговора для трех экс-руководителей АЭС. Старший специалист по ядерным технологиям в Greenpeace Germany Шон Берни заявил:

- Спустя более восьми лет после начала этой катастрофы Tepco и правительство по-прежнему избегают того, чтобы полностью отвечать за свои десятилетия игнорирования науки о ядерных рисках.

По оценкам правительства, общая стоимость демонтажа завода, дезактивации прилегающих территорий и компенсации жертвам составляет около 200 миллиардов долларов.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1 балла, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей. Катастрофа на АЭС «Фукусима-1» стала самой серьезной со времен Чернобыля в 1986 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на островах в Тихом океане уровень радиации оказался выше, чем в Чернобыле.