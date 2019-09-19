«Николаевводоканал» отключил от водоснабжения более 300 должников

В среду, 18 сентября, состоялся очередной рейд по отключению абонентов, имеющих задолженность перед ГКП «Николаевводоканал».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

По состоянию на 18 сентября отключено 344 абонента, оплатили задолженность - 27 абонентов, появились в абонентский отдел и заключили договоры реструктуризации - 96. Отмечается, что после отключения, должник кроме своего долга должен уплаты расходы на отключение и повторное подключение водоснабжения.

В случае если у абонента нет запорной арматуры или колодца выполняется механическое отключение путем вырезания части трубы. Так, 18 сентября, бригады водопроводной сети выполнили отключение трех должников, не имеющих колодцев у своих домовладений. Для прекращения услуги водоснабжения была задействована техника предприятия, выполнено разрытие грунта и вырезание части трубы. Также отмечается, что самостоятельно абоненты не смогут присоединиться к водопроводным сетям ГКП «Николаевводоканал» - лишь после уплаты долга, расходов на отключение и подключение услугу будет восстановлено.

«Мы еще раз обращаемся к потребителям с призывом к диалогу. Несвоевременная оплата создает угрозы для устойчивой работы предприятия. Пожалуйста, будьте ответственными!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 августа «Николаевводоканал» отключил воду 256 должникам – почти половина уже задумалась об оплате.