Американские археологи заявили, что нашли обломки, которые могут принадлежать кораблю капитана Кука

Ученые из Проекта морской археологии Род-Айленда (RIMAP) объявили, что деревянные обломки, которые нашли у побережья штата Род-Айленд, вероятно принадлежат кораблю капитана Кука «Индевор». Знаменитый Джеймс Кук командовал этим кораблем во время первой экспедиции в Тихий океан (1768−1771).

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «The History Blog».

В то время как капитан судна сразу же стал знаменитостью после своего возвращения, «Индевор» трудился сначала на Фолклендских островах, а затем, после продажи частным владельцам, в качестве транспорта для британских солдат и тюремного корабля во время войны за независимость США. Спустя всего семь лет после возвращения из эпического тихоокеанского путешествия «Индевор» был затоплен англичанами.

Последние раскопки на месте крушения корабля позволили обнаружить фрагменты такелажа, дерева, кожи, текстиля, стекла, керамики, угля, балластных камней и кремневых орудий. Команда дайверов смогла изучить часть конструкции корабля, достаточную для подтверждения того, что деревянные строительные материалы похожи по размеру и расположению с теми, о которых известно, что они использовались на «Индеворе». Главный исследователь Кэти Аббасс сказала, что положительная идентификация крушения, вероятно, будет зависеть от нескольких вещей, а не от одной археологической находки.

- Мы не думаем, что найдем что-то с надписью «Капитан Кук спал здесь» – это маловероятно. Но если мы найдем что-то меньшее, что согласуется с тем, как использовали корабль – как транспорт и как тюремный корабль в Ньюпорте, то мы знаем, что получили «Индевор», - сказала Аббасс.

Аббасс сказала, что археологи сосредоточились на изучении обломков деревянного корпуса и следов его более позднего использования в надежде подтвердить, что найденный корабль и есть «Индевор» Кука.

- Мы можем быть взволнованы тем фактом, что все выглядит многообещающе, но мы еще не говорим, что это точно «Индевор», просто очень вероятно, что это может быть именно этот корабль, - сказала она.

Существовало несколько версий судьбы барка после кругосветного путешествия. По одной из них, парусник окончил свои дни на Темзе. Согласно другой версии, корабль после кругосветного плавания продали французу-торговцу, переименовавшему его в La Liberte. Француз, в свою очередь, переправил его в Северную Америку, чтобы использовать как китобойное судно. Третья версия о корабле-тюрьме, судя по всему, является правдивой.

Напомним, что ранее на Буковине археологи нашли стекольную мастерскую времен Римской империи.