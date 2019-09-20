Высший совет правосудия подал Президенту представления о назначении трех судей в Николаев и область

Высший совет правосудия внес представления Президенту Украины о назначении судей в Ленинский и Заводский районные суды Николаева и Вознесенский горрайонный суд области.

Соответствующие решения были опубликованы на сайте ВСП.

17 сентября ВСП внес представление Владимиру Зеленскому о назначении на должность судьи Заводского райсуда Николаева Дмитрия Никитина. Он был назначен судьей этого суда еще 17 января 2014 года, соответственно, в январе 2019 года у него истек срок полномочий.

Помимо этого, подано представление и касательно судьи Вознесенского горрайонного суда Натальи Зубар, которая 23 мая 2013 года была назначена на эту должность на пять лет.

Также Высший совет правосудия внес представление и о назначении Олега Кирильчука в Ленинский райсуд. Его в 2013 году назначили судьей Свердловского горсуда Луганской области, но в феврале 2015 год перевели в суд Николаева в пределах пятилетнего срока, который истек в мае 2018 года.

Дмитрий Никитин Олег Кирильчук

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Губницкого на должность судьи Ленинского районного суда Николаева.

Ранее также сообщалось, как утром 7 декабря 2017 года группа вооруженных лиц со стрельбой, применением шумовых гранат и слезоточивого газа попыталась захватить административное здание «вещевого» рынка «Колос». На место происшествия выехали пять нарядов патрульной полиции Николаева и следственно-оперативная группа. Злоумышленники с оружием забаррикадировались в помещении. Поэтому сотрудникам третьей роты первого батальона патрульной полиции пришлось штурмовать здание через окна.

А в феврале 2018 года во время рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения подозреваемым скандальный народный депутат и экс-командир батальона «Айдар» Серей Мельничук заявил, что готов взять на поруки одного с подозреваемых в разбойном нападении на админздание «вещевого» рынка «Колос» – Александра Петренко. При этом судья Ленинского райсуда Николаева Олег Кирильчук решил отпустить подозреваемого из-под стражи без поручительства нардепа, как и еще нескольких.

Также напомним, как на Николаевщине 10 января 2018 года двое злоумышленников, которые попросили мужчину отвезти их в Калиновку, ранили его ножом в шею и украли автомобиль. Оперативники задержали их, а следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего»), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Прокуратура просила у суда избрать для злоумышленников меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, без права внесения залога. Однако судья Олег Кирильчук отпустил одного из них под домашний арест, а второго - без избрания меры пресечения.