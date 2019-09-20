В Украине стало меньше поклонников шансона и больше любителей классической музыки, - соцопрос

Самыми любимыми стилями музыки для украинцев являются поп-музыка (26%), классическая (25%) и народная музыка (21%), а также шансон (18%).

Об этом говорится в опросе, проведенном Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2019 года.

В рейтинге музыкальных предпочтений попали рок (14%), танцевальная музыка/диско (12%), клубная музыка (8%) и джаз (7%). Рэп, романсы и духовную музыку выбрали по 6%, электронную, блюз и хип-хоп любят по 4%, бардовскую – 3%. Тяжелый рок популярен только среди 2%, так же как и регги. Лишь 4% не любят музыку вообще.

Несмотря на то, что поп-музыка остается лидером предпочтений, в десятилетней динамике процент тех, кому она нравится, стал меньше (с 32% до 26%). Также в два раза меньше в этом году выбирали романсы (6% против 12% в 2009). Уменьшилось и количество любителей шансона (с 22% до 18%), а также ценителей народной музыки (с 25% до 21%).

Зато увеличилось количество тех, кто любит классическую музыку (с 20% до 25%). В рейтинге этот стиль поднялся выше шансона и фолка. Также за 10 лет стало вдвое больше любителей рока (рост с 7% до 14%). Увеличилось и количество фанатов рэпа (рост с 3% до 6%).

Младшие по сравнению со старшими больше любят поп-музыку, рок, диско, клубную, электронную музыку, а также рэп и хип-хоп. В то же время, представителям старших возрастных групп больше нравятся классическая и народная музыка, шансон, романсы и бардовская музыка.

Музыкальные предпочтения заметно отличаются по полу. Так, женщины больше мужчин любят классическую и поп-музыку (31-32% против 19%), народную (24% против 18%) и духовную (7% и 3% соответственно). Также женщинам вдвое больше, чем мужчинам нравится танцевальная музыка (15% против 8%). Зато мужчинам больше нравится рок (21% против 9%), шансон (20% против 16%), рэп (9% и 3% соответственно) и электронная музыка (7% и 3%).

Чем выше уровень образования, тем больше респонденты любят классическую музыку, рок, джаз. Также представители с высшим образованием больше других любят поп-музыку, электронную и бардовскую музыку. Людей со средним образованием больше других интересует народная музыка и шансон.