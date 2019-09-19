Малокомплектные школы не могут давать успешных результатов обучения, - министр образования Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что малокомплектные школы абсолютно не совместимы с успешными результатами обучения, и местные власти должны работать над решением этой проблемы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Малокомплектные школы совсем не совместимы с успешными результатами обучения, - сказала Новосад на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что вопрос малокомплектных школ является критическим.

- Местные органы власти, основатели школ должны строить свою сеть так, чтобы старшая школа была отделена даже физически от базовой школы, и могли аккумулировать учеников со всего образовательного округа в своем учреждении образования, - отметила Новосад.

Что касается повышения оплаты труда педагогов, которое предусмотрело предыдущее правительство, то, по словам Новосад, на реализацию реформы в 2020 году необходимо 45 млрд грн дополнительных средств из бюджета.

- Поэтому сейчас мы работаем и с премьером, и с Оксаной Маркаровой (министр финансов. - ПН.) над вариантами, как работать с этим постановлением, как сделать так, чтобы мы это реализовали. До конца месяца мы уже будем иметь согласованную позицию, как сделать такие обещания реалистичными, - добавила министр образования и науки.

Напомним, ранее новый министр образования призвала ускорить реформу средней школы.