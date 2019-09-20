В Китае откроют один из самых больших аэропортов в мире – рассчитывают, что в год он обслужит 72 миллиона пассажиров

В Китае собираются открыть новый гигантский аэропорт в окрестностях Пекина. Аэропорт «Пекин-Даксин» примет первый коммерческий рейс 20 сентября.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на CNN.

Площадь четырех его взлетных полос и терминала равна размерам 97 футбольных полей (1 миллион квадратных метров). Своей первоначальной целью аэропорт задекларировал до 2025 года выйти на показатель в 72 миллиона пассажиров и два миллиона тонн грузов, перевозимых ежегодно. В дальнейшем ожидается, что аэропорт будет иметь семь взлетных полос и обеспечит перевозку не менее 100 миллионов пассажиров и четырех миллионов тонн грузов.

Аэропорт «Даксин» спроектировали архитектор Заха Хадид и её китайские коллеги. Смета проекта составляла 11,5 миллиардов долларов. Строительство началось в 2014 году. В строительных работах участвовало более 40 тысяч рабочих.

За его форму китайские СМИ окрестили аэропорт «морской звездой»: пять залов ожидания соединены в центре главным залом. Это сделано с целью уменьшить расстояние, которое должны проходить пассажиры. Администрация аэропорта пообещала, что расстояние между зонами контроля и отдаленными терминалами будет не более 600 метров. «Пекин-Даксин» станет вторым аэродромом после столичного аэропорта Пекина, который находится на пределе своих мощностей.

Напомним, что ранее в Индии авиарейс задержался из-за роя пчел, которые облепили окно в кабине пилотов.