В Будапеште из-за технического сбоя живущие возле стадиона люди всю ночь слушали одну песню группы Rammstein

В Будапеште из-за поломки колонок на стадионе Ференц Пушкаш Арена жители города всю ночь слушали песню немецкой группы Rammstein Deutschland.

Об этом со ссылкой на Euronews сообщает «Новое время».

Люди, которые проживают возле арены, сообщали о громкой музыке в полицию, но никто не смог справиться со сбоем до утра. По их словам, песня играла около семи часов.

Ференц Пушкаш Арена сейчас находится в состоянии строительства. Отмечается, что в ночь инцидента на стадионе тестировали новую аудиосистему.

Владельцы арены Пушкаш извинились, признав, что со стадиона действительно мог быть слышен «неприятный шум» из-за технической ошибки.