В Николаеве чернобыльцы выступили против строительства фирмой депутата Евтушенко центра отдыха детей возле сквера «Ликвидаторов»

Областная организация инвалидов «Союз Чернобыль Украины» выступили против, чтобы фирма депутата Николаевского горсовета Владимира Евтушенко строила возле сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» центр отдыха детей и родителей.

Об этом речь идет в письме организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» на имя мэра Александра Сенкевича, секретаря Николаевского горсовета Татьяны Казаковой и депутатов.

Ранее сообщалось, что архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал строительство центра отдыха детей и родителей по проспекту Мира угол улицы Свиридова, однако с рекомендацией сохранить как можно больше деревьев и подумать над обустройством парковки.

Отмечается, что члены организации возмущены решением городских властей, которые выдали депутату горсовета Владимиру Евтушенко разрешение на строительство развлекательного центра в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС», который расположен на проспекте Мира. В частности, они восприняли данный факт, как циничное надругательство над памятью подвига, совершенного их товарищами.

«Они ценой потери здоровья, а зачастую и жизни, обуздали взорвавшийся атомный реактор. Своим самопожертвованием они спасли миллионы человеческих жизней, и в том числе жизни В. Евтушенко и тех, кто способствовал его аморальной затее – построить развлекательный центр в нашем сквере. А, как это действие власти и потерявшего совесть, неблагодарного депутата, кроме, как цинизмом, можно назвать?» - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ранее на территории сквера предприниматели с разрешения власти уничтожили деревья, чтобы построить многоэтажный дом. Позже Владимир Евтушенко установил там детские аттракционы для своего обогащения, а теперь намерен построить там развлекательный комплекс. В свою очередь, чернобыльцы предлагают построить там часовню.

«Мы просим не отнимать у нас право общения с Богом на священном для нас месте – в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС», - просят горожане.

Помимо этого, члены областной организации требуют от горвласти дать им разъяснение, почему без их согласия произошло извлечение земли в пользу депутата горсовета Владимира Евтушенко. Почему «общественные слушания» проводились не с ними, а с местными жителями, которые не имеют отношения к скверу. А также требуют «сохранить сквер в первоначальных рамках межквартаьного, целостного комплекса без нахождения на его территории развлекательного центра депутата Владимира Евтушенко».

Если же их просьба не будет удовлетворена, то они намерены оказывать противодействие строительству «так же решительно, как делали, когда укрощали атомный реактор на ЧАЭС». Также они отметили, что смерть любого протестующего ляжет вечным позором на чиновников и депутатов, которые «вынудят их подняться на последний бой за свою поруганную честь». К тому же они отметили, что намерены обращаться и к президенту Владимиру Зеленскому.

Стоит отметить, что решением Николаевского горсовета №13/71 от 4 июля 2007 года участок в 1500 квадратных метров по проспекту Мира угол улицы Генерала Свиридова предоставлен в аренду фирме «Глобус Плюс» на два года для строительства комплекса отдыха для детей и родителей. В последующие года аренда земельного участка фирме продлевалась.

Согласно открытым данным собственником фирмы является депутат Николаевского городского совета Владимир Евтушенко, а ее руководителем Сергей Евтушенко. Фирма зарегистрирована 24 декабря 1999 года в Заводском районе Николаева по улице Радостной, дом 10. Уставной капитал фирмы - 3,5 миллиона гривен. Право собственности на участок фирма оформила 18 апреля 2017 года. Стоит отметить, что Владимир Евтушенко отказался комментировать по телефону данную ситуацию, а дозвониться на фирму «Глобус Плюс редакции не удалось».

Напомним, как николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования утвержденным решением горсовета № № 36/13 от 17 мая 2018 года земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

В свою очередь, начальник департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев подтвердил, что у фирмы «Кордон», которая занимается строительством магазина со спортивным клубом на улице Строителей, есть все необходимые документы. Но считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.

Глава земельной комиссии в горсовете Игорь Концевой заявил, что на инвестора, который строит спортзал в сквере на улице Строителей, оказывают давление.