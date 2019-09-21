Актер Шон Бин заявил, что его персонажей больше не будут убивать в фильмах – их покалечат

Английский актер Шон Бин рассказал, что больше не будет сниматься в фильмах и сериалах, в которых его героя планируют убить.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «The Sun».

Участь героев Бина ранее была предрешена. Их либо казнят («Игра престолов»), либо расстреливают из лука («Властелин колец»), а иногда и вовсе четвертуют («Черная смерть»). Это давно превратилось в мем: если в фильме участвует Шон Бин, значит, можно отсчитывать время до смерти его персонажа. В 2014 году фанаты даже запустили хэштег #DontKillSeanBean («Не убивайте Шона Бина»), который поддержал и сам актер.

- Я просто должен был прекратить это и начать выживать. Иначе все стало бы слегка предсказуемым, - признался Бин.

Ему даже пришлось спорить с продюсерами фильма, в котором он недавно снялся. Персонажа Бина как обычно хотели убить, но в итоге просто сильно покалечили. Правда, непонятно, как актер собирается бороться с предсказуемостью своих фильмов, если теперь всем известно, что его героям ничего не угрожает.

Напомним, что ранее в России мужчина обстрелял группу актеров, снимавшихся возле его дома в фильме про проституток.