Осенью 2019 года стать студентом легче, чем летом 2020

Университет имени Пилипа Орлика проводит осенний набор на заочное обучение.

Специалисты Международного классического университета имени П. Орлика (Николаев) провели анализ возможностей поступления в вузы в 2019 и 2020 годах. Они сформулировали предложения и рекомендации, которые будут актуальны для тех, кто хочет получить высшее образование.

Поводом для создания рекомендаций стала официальная информация Министерства образования относительно изменений в правилах приема в вузы в 2020 году, которые коснутся выпускников не только школ, но и колледжей, и вузов. Все они ориентированы на ужесточение требований к поступающим.

Выпускники школ:

Для поступления на ряд специальностей (например «Фармация», «Право») – необходимо будет набрать не менее 130 баллов. Для другой группы специальностей – добавляется обязательный экзамен по математике или физике.

Выпускники профессионально-технических училищ:

2019 год – является последним годом зачисления на уровень «младший специалист».

Выпускники колледжей (техникумов):

Для поступления на бакалаврат экономического профиля необходимо сдать ВНО по украинскому языку, медицинского – профильный экзамен «КРОК».

Выпускники бакалаврата:

ВНО становится обязательным для поступления в подавляющее большинство магистратур

ВОЗМОЖНО ЛИ ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА ИЗБЕЖАТЬ СЛОЖНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В 2020 ГОДУ?

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

В Международном классическом университете имени П. Орлика (Николаев) продолжается набор на заочное отделение по правилам 2019 года.

Если Вы станете студентом в 2019 году, то проблемы 2020 года Вам точно не будут страшны!

Кто может стать студентом?

1. Все, кто имеет необходимые сертификаты для поступления и, по каким-то причинам, не воспользовался ими.

2. Владельцы диплома «младшего специалиста», желающие получить образование более высокого уровня. Например, на 2, 3 курс «Физическая терапия, эрготерапия» еще есть возможность поступить на заочную форму обучения. Со следующего года старшие курсы также будут обучаться только по дневной модели обучения.

3. Владельцы диплома любой специальности, не ниже бакалаврского уровня, для продолжения обучения в магистратуре.

Отметим, что поступление в магистратуру без ВНО возможно на основании диплома специалиста или магистра других специальностей.

Такая модель достаточно удобна и выгодна работодателю. Например, врач или медсестра с магистерским дипломом «Управление и администрирование», – будут иметь возможность занимать высшие административные посты в медицинских учреждениях.

Выпускник вуза с дипломом магистра или специалиста любой специальности может поступить в магистратуру на специальность «Общественное здоровье» и, при условии успешной защиты магистерской работы и сдачи квалификационного экзамена, начать профессиональную деятельность в сфере «Общественного здоровья».

Это новое направление, которое эффективно функционирует в развитых странах Европы. Обучение на данной специальности обеспечивает выпускникам широкий спектр применения знаний в различных направлениях деятельности, в частности в сфере профилактической медицины, менеджмента в охране здоровья, медицинского права и биоэтики, экономики охраны здоровья, сферы экологии, промоции, социальной сферы.

Владельцы диплома «квалифицированного рабочего» для поступления на последний в стране набор уровня «младший специалист».

5. Ученики одиннадцатых классов (2019-2020 год обучения!), желающие стать дипломированными специалистами, но не уверенные на 100% в своих результатах ВНО.

Одиннадцатиклассникам предлагается, во время обучения в школе, пройти дистанционный курс рабочей специальности, соответствующей избранной в вузе, и получить диплом.

Что он дает?

– право сразу после окончания школы быть зачисленным на 2 курс Колледжа Университета на уровень «младший специалист» без сдачи ВНО;

– возможность сократить срок обучения от 6 месяцев до одного года;

6. Выпускники общеобразовательных школ, у которых отсутствуют какие-либо сертификаты ВНО.

Это возможно, благодаря поступлению на короткую, по срокам обучения, рабочую специальность в университетском комплексе, что позволит, в самое ближайшее время, пройти необходимый курс подготовки, получить соответствующий диплом и быть зачисленным на 2 курс образовательного уровня «младший специалист».

2019 год является для них последним, дающим такую возможность, да и в целом, продолжить обучение на уровне высшего образования с достаточно комфортными условиями.

Стоит отметить, что новации 2020 года коснутся не только уровня «младший специалист»:

– если в 2019 году пороговый балл на поступление в вуз установлен на специальности медицинского и правового направления, то с 2020 года планируется его введение на все специальности;

– ВНО по математике и физике с 2020 года планируется сделать обязательным для большинства вузовских специальностей;

– поступление на бакалаврат, после уровня «младший специалист» с 2020 года будет возможным только при условии сдачи ВНО по украинскому языку.

МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ ДОСТИЧЬ ТВОИХ ЦЕЛЕЙ

Подготовка студентов в Международного классического университета имени П. Орлика (Николаев) осуществляется по следующим специальностям:

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ: Фармация, промышленная фармация Право Компьютерная инженерия Журналистика Гостинично-ресторанное дело Геодезия и землеустройство Финансы, банковское дело и страхование Учёт и налогообложение Маркетинг Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность Медсестринство БАКАЛАВР: Транспортные технологии (автомобильный транспорт) Технологии медицинской диагностики и лечения Финансы, банковское дело и страхование Психология Физическая терапия, эрготерапия Гостинично-ресторанное дело Геодезия и землеустройство Компьютерная инженерия Дошкольное образование Начальное образование Медсестринство Журналистика Фармация, промышленная фармация Туризм Право МАГИСТР: Финансы, банковское дело и страхование Физическая терапия, эрготерапия Фармация, промышленная фармация Гостинично-ресторанное дело Компьютерная инженерия Общественное здоровье Менеджмент организаций (Публичное управление и администрирование) Психология Туризм Право АСПИРАНТ: Психология

Более детальную информацию можно получить в приемной комиссии: г. Николаев, ул. Котельная, 2; телефон 0512-59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87; сайт mku.edu.ua.