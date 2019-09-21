Сотни ученых со всего мира готовят масштабную полярную экспедицию по исследованию Северного полюса

Сотни исследователей отправятся к северной полярной шапке Земли – дрейфовать на скованном во льдах немецком исследовательском судне Polarstern.

Об этом сообщает «Лига.net».

В 1893 году норвежский исследователь Фритьоф Нансен хотел стать первым человеком, достигшим Северного полюса: он позволил морскому льду сковать его деревянное судно «Фрам», чтобы его протащило по полярной шапке планеты миграцией льдов. В итоге он вынужден был оставить судно и пройти на лыжах сотни километров до британской базы.

Спустя много лет ученые планируют все же пройти этим маршрутом в рамках «самой амбициозной на сегодняшний день исследовательской экспедиции в Арктике» – MOSAIC (Междисциплинарная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата).

Стоимость проекта – около 130 миллионов евро. Polarstern на его пути будут поддерживать ледоколы из Швеции, КНР и РФ. В течение годичного почти 2500-километрового путешествия группа ученых с вооруженной охраной от полярных медведей рассредоточится по полярной шапке для исследований, которые никогда раньше не проводились. Если зимой суда не смогут пробить льдины, чтобы добраться до исследователей, снабжать их и оказывать им помощь будут с самолетов и вертолетов дальнего радиуса действия. Руководитель проекта и экспедиции – профессор Маркус Рекс из Немецкого института Альфреда Вегенера в Потсдаме.

- У нас нет надежных климатических прогнозов для Арктики, и причина в том, что мы не очень хорошо понимаем происходящие там процессы, потому что никогда ранее не могли наблюдать их круглый год, и уж точно не зимой, когда лед там самый толстый, и его невозможно пройти на исследовательских судах, - говорит он.

Polarstern собирается в поход в Тромсе. Оттуда он отправится в российскую зону Арктики. Внедрение во льды – в точке вблизи 85 градуса северной широты и 130 градуса восточной долготы. После дрейфа через полюс корабль, по плану, будет «выдавлен» из льдов между северо-восточной Гренландией и Шпицбергеном – в проливе Фрама. Есть опасность, что судно затянет течение Бофор-Гира (по часовой стрелке в Арктике): попав туда, будет сложно сбежать из западни.

Ученым предстоит полгода работать в условиях полярной ночи, когда температура при сильнейших ветрах опускается до –45 градусов по Цельсию. Команды на льду должны быть постоянно готовы отразить атаку медведей. У людей для этого будут очки ночного видения: чтобы вовремя заметить опасность. Никто не будет выходить за пределы судна, если на льду нет вооруженной охраны. Приборные метеостанции будут установлены вокруг полюса на расстоянии до 50 км друг от друга.

Напомним, что украинские полярники нашли «затерянную» пещеру в Антарктиде с озерами и рекой.