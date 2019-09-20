В Николаеве из-за плохого санитарного состояния на рейс не выпустили две «маршрутки»

В Николаеве не выпустили на рейс две «маршрутки» - №1 и №52, которые находятся в ужасном санитарном состоянии.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

По поручению городского головы Александра Сенкевича управление транспортного комплекса проверяет «маршрутки», в частности, санитарно-техническое состояние автомобилей. В последнее время увеличилось количество жалоб николаевцев на грязные сиденья, дырявые крыши и другие недостатки «маршруток».

20 сентября специалисты управления транспорта без предупреждения провели инспекцию «маршруток» на двух конечных остановках – возле Варваровского моста и в микрорайоне Северный.

С маршрута №52 сняли и отправили в парк для устранения недостатков авто №BE7947АА (ЧП «ПИК»). Авто №BE7663АА (ООО «Эталон Авто»), курсирующее по маршруту №1, на рейс не допустили. Обе машины находятся в ужасном санитарном состоянии: грязные и поврежденные сиденья, заплетенный паутиной потолок, дырявая обшивка салона, ржавчина. Транспортные средства вернут к работе только после приведения в надлежащее санитарное состояние.

Напомним, что ранее мэрия Николаева сняла с маршрута №1 пять автобусов, в которых нашли многочисленные недостатки.