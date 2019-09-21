Турчинов проиграл в Верховном суде журналистам, которые рассказали о его связях с сетью обменников

Верховный суд Украины 11 сентября отклонил иск бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова против журналистов «Bihus.Info» по расследованию об обменниках, в котором он фигурировал.

Об этом сообщает «Bihus.Info».

Более двух лет судебной тяжбы из-за сюжета Надежды Бурдей «Обменники «Турчинова-Лукъянчука» избегают налоговиков» завершились победой журналистов. Они рассказали, как Александр Турчинов причастен к сети обменников, которая не платила налоги. Фигуранту расследования это не понравилось, и он решил подать иск к журналистам по поводу защиты чести и достоинства.

Пока Александр Турчинов занимал должность (до мая 2019) первая инстанция суда и апелляционная инстанция соглашалась с подобными нападками экс-секретаря СНБО на свободу слова. Однако юристы проекта «Тисни» вместе с коллегами из ОО «Платформа прав человека» обратились в Верховный Суд и добились закрытия дела против журналистов.

«Решение Печерского районного суда от 17 мая 2018 года и постановление Киевского апелляционного суда от 4 апреля 2019 отменить. В удовлетворении иска Турчинова А.В. к частному акционерному обществу «Телерадиокомпания Люкс», Бигусу Д.С., Бурдей Н.В., частному обществу «Украинская правда» о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении распространенной недостоверной информации – отказать», - говорится в постановлении суда.

Напомним, в 2018 году журналист Денис Бигус заявил, что за ним и его коллегами следит СБУ.